Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa

Hậu trường 14/10/2021 16:30

Bà mẹ ba con cho biết, mỗi sáng cô "chỉ cần tung tăng vườn nhà một chút là đầy năng lượng tích cực".

Nhiều tháng qua, Vy Oanh vướng lùm xùm lời qua tiếng lại, đấu tố với nữ đại gia Bình Dương. Sau nhiều lần khẩu chiến trên mạng hiện cả hai đang có cuộc chiến pháp lý. Giữa ồn ào đời tư, nữ ca sĩ thoải mải tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ấm êm bên gia đình. Chiều 14/10, Vy Oanh khoe ảnh vui chơi cùng con gái trong biệt thự ngập tràn sắc hoa có giá 40 tỷ ở Tp.HCM. 

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 1

Bà mẹ ba con ăn mặc giản dị, trẻ trung đi hái rau quả trong vườn nhà. Vy Oanh thú nhận: "Mỗi sáng, chỉ cần tung tăng vườn nhà một chút là đầy năng lượng tích cực".

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 2

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 3

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 4

Biệt thự ngập sắc hoa của hai vợ chồng Vy Oanh tại Tp.HCM. Vy Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Lê Thiện - đại gia Việt kiều Mỹ, hơn cô 15 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 mặt con.

Hiện tại, hai vợ chồng Vy Oanh sinh sống tại căn biệt thự xa hoa ở trung tâm Quận 1, Tp.HCM có giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, bên ngoài sơn màu trắng toát lên sự sang trọng chủ chủ nhân.

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 5

"Đây là ngôi nhà kỉ niệm "chình iu" ba tặng mẹ làm quà cưới nên gia đình con ở ngôi nhà này nhiều nhất. Ba biết mẹ con không thích gì ngoài cây cối hoa lá cành nên rất hay mua...cua cá tươi về cho mẹ", Vy Oanh hóm hỉnh viết. 

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 6

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 7

Cô và con gái vừa hái rau quả vừa vui đùa trong khuôn viên căn biệt thự. "Tôi bây giờ thích tĩnh lặng và tập trung cho gia đình, con cái. Tôi thích cuộc sống thật, không màu mè. Thay vì thời gian làm hình ảnh để lên báo chí, tôi muốn dành thời gian đó để có những giây phút bình yên giản dị bên chồng bên con. Có lẽ mỗi thời điểm con người ta mưu cầu một điều khác nhau và tôi cũng không ngoại lệ", cô chia sẻ với VietNamNet.

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 8

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 9

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 10

Ngoài hoa, cô còn trồng nhiều loại cây trái trong vườn nhà. "Nói chung, khu vườn nhiều cây này sẽ sinh ra muỗi, nên ba vì cưng mẹ mà chịu muỗi chích chứ mẹ mà đi vắng tí là ba hay kêu người "ngắt" bớt cây của mẹ lắm. Cả cái hồ cá Koi, chim chóc của mẹ nữa, cũng vì muỗi với loang quăng ễnh ương mà mẹ phải canh chừng "thủ phạm" suốt", cô hào hứng cho biết. 

Bỏ qua lùm xùm với CEO Bình Dương, Vy Oanh khoe biệt thự nhà vườn 40 tỷ ngập sắc hoa - Ảnh 11

"Tóm lại, ai bảo ba lấy con gái nhà quê nên không thể sống thiếu thiên nhiên, mà ba thì trai thành phố nên toàn thích nhà mặt tiền thì ráng chịu đi nha ba. Nhà mặt phố kiểu gì cũng phải có vườn cho mẹ, mẹ em mới thở được đó nha", nữ ca sĩ tiết lộ lý do cô yêu thích dù ở phố vẫn phải có vườn. 

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