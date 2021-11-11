Lý Nhã Kỳ háo hức khi được thăng chức chủ tịch, sự thực lại khiến nhiều người ngã ngửa

Không riêng gì ở Trung Quốc, ngày 11/11 cũng ảnh hưởng tới một số quốc gia châu Á như Việt Nam. Đúng ngày này, Lý Nhã Kỳ háo hức khoe mình được thăng chức chủ tịch. Tuy nhiên, chức vụ này lại có lẽ chẳng ai mong muốn.

Ngày 11/11 là ngày lễ độc thân đồng thời cũng là ngày hội mua sắm phổ biến và được nhiều người trẻ Trung Quốc mong chờ. Ngày này mỗi năm, ở Trung Quốc dân tình lại rộn ràng người người nhà nhà rủ nhau đi mua sắm khi các sàn thương mại điện tử lớn đồng loạt sale off, tung các chương trình giảm giá với ưu đãi lớn dành cho khách hàng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ vui mừng thông báo: "Hôm nay em rất vui khi được bổ nhiệm chức chủ tịch với 100% phiếu tín nhiệm. Em xin cảm ơn sự tin tưởng của mọi người khi bầu chọn em giữ vai trò quan trọng và lớn lao thế này".

Tuy nhiên, chức vụ này cô đã nắm giữ gần 40 năm nay: "Em xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình với vai trò 'Chủ tịch Hội độc thân'. Ngày 11/11/2021 là ngày đáng nhớ của em".

Độc thân nhiều năm, Lý Nhã Kỳ mong muốn tìm được nửa kia đồng thời nhắn nhủ khán giả: "Mong năm sau mọi người hãy cắt chức em đi nha". Phía dưới bài viết, Xuân Lan để lại bình luận: "Buông chức chủ tịch này ngay đi bé ơi, buông ra ngay".

Xấp xỉ U40, Lý Nhã Kỳ vẫn độc thân.

Lý Nhã Kỳ là quý cô độc thân giàu có nổi tiếng trong showbiz. Ở tuổi 39, nữ diễn viên hiện vẫn độc thân và chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Nói về lý do độc thân, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ trong một lần livestream: "Các bạn hiểu không, nếu lấy chồng mà cho có thì Kỳ nghĩ Kỳ đã lấy chồng từ sớm rồi. Còn lấy chồng để mình có cảm giác tâm hồn được che chở, được an toàn, có sự đồng điệu trong tâm hồn thì không hề dễ. Với tính cách của mình, có thể tôi không yêu nhiều người nhưng chắc chắn không ế. Tôi chung tình, ngại thay đổi, e dè khi yêu và bắt đầu mối quan hệ với người mới. Tôi biết tôi muốn gì, tôi không ế đâu mọi người đừng lo."

Lý Nhã Kỳ được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn.

Nói về mẫu người đàn ông có thể cuốn hút mình, người đẹp chia sẻ: "Tôi nghĩ tình yêu là một phép bù trừ. Nó bù trừ cho nhau và đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã hoàn hảo, có tiền, quyền lực thì mình sẽ tìm người có tiền, có danh vọng như mình, chắc chắn sẽ không có. Bởi vì một người có như vậy rồi mà thêm một người nữa sẽ không cần thiết để bên nhau, sẽ không cần thiết có gì của nhau bởi vì tôi cũng có những cái cô có và ngược lại.

Đối với tôi, tình yêu là phép bù trừ, họ sẽ có cái tôi không có, còn tôi sẽ yêu họ cái mà tôi không có. Trong chuyện tình cảm, chúng ta đều luôn cần thiết sự hi sinh, nỗ lực, vun vén của cả hai người".