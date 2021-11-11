Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao?

Hậu trường 11/11/2021 19:41

Chân dài quê Trà Vinh bất ngờ bị réo tên trong ồn ào từ thiện vào chiều ngày 11/11 khiến nhiều người bất ngờ.

Từ thiện trở thành vấn đề nhạy cảm với giới nghệ sĩ sau ồn ào sao kê gần đây. Chiều ngày 11/11, Ngọc Trinh bất ngờ bị réo tên vào vụ việc này. 

Sự việc bắt nguồn từ việc các hội nhóm showbiz trên mạng xã hội "khui lại" bài viết Ngọc Trinh kêu gọi quyên góp từ thiện để giúp đỡ bà con miền Tây gặp hạn mặn vào tháng 3/2020 nhưng chưa sao kê. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng cùng những bình luận trái chiều.

Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Bài đăng của Ngọc Trinh bị "đào" lại.

 

Cụ thể, cư dân mạng "khui" lại bài viết "nữ hoàng nội y" từng đăng tải vào ngày 13/3/2020, kêu gọi người hâm mộ quyên góp để giúp đỡ người dân miền Tây bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Ngọc Trinh cho biết, cô bỏ số tiền túi 200 triệu và kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay.

"Trinh xin góp 200 triệu cho chuyến vận động này và mong là các mạnh thường quân cùng chung tay với Trinh đem được nhiều máy lọc nước mặn đến cho bà con. Trinh sẽ kêu gọi thêm để mua thêm nhiều máy lọc nước cho 5 tỉnh miền Tây đang nhiễm mặn và thiếu nước sinh hoạt, 40 triệu một máy với công suất 500 lít/giờ", bài đăng của Ngọc Trinh.

Chưa rõ tình hình thực hư ra sao, nhiều người yêu cầu chân dài 8X phải sao kê minh bạch số tiền đã kêu gọi trên. 

Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Sau đó 3 ngày, Ngọc Trinh đã công khai số tiền quyên góp được. 

 

Tuy nhiên, Ngọc Trinh đã đăng thêm một bài viết khác sau 3 ngày thông báo về tổng số tiền cô vận động được cho miền Tây là 544 triệu đồng. Sau đó, cô còn đính kèm hình ảnh cử người đại diện xuống các địa phương gặp hạn mặn để trao 3 máy lọc nước và thông báo sẽ tiếp tục đi đến các nơi bị ảnh hưởng khác. 

Trong bài viết, Ngọc Trinh cũng nêu rõ là ở mỗi địa phương, máy lọc sẽ có công suất khác nhau nên giá thành cũng sẽ khác. Đồng thời, cô cũng thông báo ngừng vận động và ngưng nhận tiền từ thiện vào tài khoản của mình kể từ ngày 16/3/2020.

Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Ngọc Trinh thường xuyên làm từ thiện.

Giữa tâm bão, phát ngôn về chuyện từ thiện của Ngọc Trinh cũng được nhắc lại. Chân dài sinh năm 1989 từng chia sẻ: "Tôi không đứng ra kêu gọi ủng hộ vì thấy bản thân mình chưa thể làm chỉn chu được việc này. Làm mà không tới chốn thì không được. Do vậy nên quan điểm của riêng Trinh, thiện nguyện là từ tâm, cảm thấy trái tim mách bảo là Trinh sẽ làm chứ không chờ đợi vào một kế hoạch nào cả. Và Trinh có ngân sách bao nhiêu Trinh sẽ góp bấy nhiêu, chứ không đi quyên góp của người khác"

Không những vậy, Ngọc Trinh còn từ chối luôn việc đưa tiền từ thiện thông qua một bên thứ ba. Cô chỉ nhờ duy nhất một số người bạn mình tin tưởng hoặc đích thân làm từ thiện, nhưng lại không lộ mặt. Cô tâm sự về cách làm từ thiện của mình như sau:

"Tôi vẫn hay làm từ thiện. Một năm tôi phát gạo một lần thôi còn bình thường đi đường gặp hoàn cảnh đáng thương nào đó, tôi sẽ nhờ trợ lý hoặc tài xế của mình đưa tiền.

Tùy theo từng hoàn cảnh, tôi sẽ giúp 5 triệu, 10 triệu hoặc 20 triệu. Trường hợp nào ở xa, tôi sẽ nhờ tìm hiểu xem có đúng hoàn cảnh khó khăn không rồi nhờ bạn tôi đi giúp.

Thật ra, tôi làm từ thiện hay bỏ tiền nhiều hơn tự thân đi. Tất nhiên, tôi phải nhờ bạn mình đích thân đi vì muốn số tiền đến đúng tay người cần giúp. Tôi chỉ nhờ đúng bạn mình chứ không thông qua ai hết.

Về việc phát gạo, một năm tôi chỉ phát một lần dịp gần Tết, năm nào không làm ăn được thì tôi phát 100 triệu, còn không thì 150 triệu, làm ăn được thì 300 triệu. Tùy vào công việc, năm nào làm được thì giúp nhiều, không làm được thì giúp ít nhưng tôi luôn phát gạo như thế, không bỏ.

Mỗi làm xong, tôi thấy cuộc sống của mình dễ chịu hơn, mọi khó khăn đều dễ dàng trôi qua, có đường sáng cho mình giải quyết".

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