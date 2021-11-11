Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh'

Ngày 11/11, Quỳnh Thư gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Đăng kèm bộ ảnh, chân dài viết: "Trên thế gian này ai cũng là người tốt. Nhưng quan trọng là họ tốt với ai. Bữa giờ đánh đấm, manly quá, quay xong rồi cho em xả vai. Nay quay về hình ảnh nữ tính, dịu dàng vốn có của mình cái nha".

Loạt ảnh xinh đẹp của Quỳnh Thư.

Khi nhận được lời khen của một người bạn, Quỳnh Thư bèn khẳng định thêm: "Sóng gió cũng không làm em bớt xinh". Câu nói của chân dài 8X được cho là ẩn ý nói tới tin đồn làm "tiểu tam", cặp kè với chồng Diệp Lâm Anh gần đây.

Được mọi người khen, cô không giấu được niềm hạnh phúc.

Trước đó vài ngày, Quỳnh Thư cũng đăng tải bài viết úp mở gây xôn xao mạng xã hội: "Có những người ném đá giấu tay, hay dựng lên 1 vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc".

Khi rộ lên tin đồn Quỳnh Thư cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, ngay sau đó thiếu gia Đức Phạm cũng lên tiếng thông báo đã ly thân từ tháng 1/2021. Phía Diệp Lâm Anh đã phủ nhận thông tin hai vợ chồng đã ly thân. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

Quỳnh Thư vướng tin đồn làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Khi được hỏi về nghi vấn là người thứ ba trong chuyện tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư phủ định hay xác nhận chuyện tình cảm với chồng đồng nghiệp mà chỉ cho biết:

"Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!".