Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh'

Hậu trường 11/11/2021 19:57

Bạn thân Ngọc Trinh - Quỳnh Thư thoải mái đăng ảnh, chia sẻ tình hình cuộc sống hiện tại sau ồn ào cặp kè chồng Diệp Lâm Anh.

Ngày 11/11, Quỳnh Thư gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Đăng kèm bộ ảnh, chân dài viết: "Trên thế gian này ai cũng là người tốt. Nhưng quan trọng là họ tốt với ai. Bữa giờ đánh đấm, manly quá, quay xong rồi cho em xả vai. Nay quay về hình ảnh nữ tính, dịu dàng vốn có của mình cái nha".

Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh' - Ảnh 1

Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh' - Ảnh 2

Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh' - Ảnh 3

Loạt ảnh xinh đẹp của Quỳnh Thư.

Khi nhận được lời khen của một người bạn, Quỳnh Thư bèn khẳng định thêm: "Sóng gió cũng không làm em bớt xinh". Câu nói của chân dài 8X được cho là ẩn ý nói tới tin đồn làm "tiểu tam", cặp kè với chồng Diệp Lâm Anh gần đây.

Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh' - Ảnh 4

Được mọi người khen, cô không giấu được niềm hạnh phúc. 

Trước đó vài ngày, Quỳnh Thư cũng đăng tải bài viết úp mở gây xôn xao mạng xã hội: "Có những người ném đá giấu tay, hay dựng lên 1 vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc".

Khi rộ lên tin đồn Quỳnh Thư cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, ngay sau đó thiếu gia Đức Phạm cũng lên tiếng thông báo đã ly thân từ tháng 1/2021. Phía Diệp Lâm Anh đã phủ nhận thông tin hai vợ chồng đã ly thân. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng". 

Quỳnh Thư khoe ảnh đẹp mê ly, lại ẩn ý nói về tin đồn tiểu tam: 'Sóng gió cũng không làm em bớt xinh' - Ảnh 5
Quỳnh Thư vướng tin đồn làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ vợ chồng Diệp Lâm Anh.

 

Khi được hỏi về nghi vấn là người thứ ba trong chuyện tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư phủ định hay xác nhận chuyện tình cảm với chồng đồng nghiệp mà chỉ cho biết: 

"Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!".

 

Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao?

Ngọc Trinh bất ngờ bị dân mạng 'khui' việc kêu gọi từ thiện nhưng không sao kê, thực hư ra sao?

Chân dài quê Trà Vinh bất ngờ bị réo tên trong ồn ào từ thiện vào chiều ngày 11/11 khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   diệp lâm anh quỳnh thư diệp lâm anh hôn nhân lục đục chồng diệp lâm anh quỳnh thư

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?