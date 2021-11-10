Quỳnh Thư lại úp mở đăng đàn bị ai đó dựng kịch để lấy lòng thương hại, Diệp Lâm Anh phản ứng cao tay thế này

Ngày 9/11, Quỳnh Thư đăng tải bài viết úp mở gây xôn xao mạng xã hội: "Có những người ném đá giấu tay, hay dựng lên 1 vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc".

Ồn ào của vợ chồng Diệp Lâm Anh và chân dài Quỳnh Thư tưởng như đã tạm lắng, ai ngờ bạn thân Ngọc Trinh lại đăng bài viết lấp lửng nhắc tới ai đó.

Dù bài viết không chỉ đích danh ai nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng, chân dài Sài thành đang nói tới ồn ào vướng tin đồn làm tiểu tam vừa qua.

Tới chiều ngày 10/11, Diệp Lâm Anh - bà xã thiếu gia Đức Phạm có động thái mới. Cũng như Quỳnh Thư, bài viết của bà mẹ hai con không đả động tới ai nhưng câu từ rất sâu sắc, thâm thúy. "Không qua trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào. Bạn luôn có thể bắt đầu lại", Diệp Lâm Anh viết.

Diệp Lâm Anh bèn đáp trả cực sâu cay.

Trước đó, khi được hỏi về nghi vấn là người thứ ba trong chuyện tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư phủ định hay xác nhận chuyện tình cảm với chồng đồng nghiệp mà chỉ cho biết:

"Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!".

Quỳnh Thư vướng tin đồn làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Về phía Diệp Lâm Anh, cô phủ nhận thông tin hai vợ chồng đã ly thân. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".