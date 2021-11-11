CEO Bình Dương lần đầu công khai số đo cơ thể, tiết lộ sốc về ảnh bị chụp lén

Hậu trường 11/11/2021 21:58

Bà Phương Hằng tiết lộ số đo chiều cao và cân nặng bản thân khiến nhiều người bất ngờ.

Bà Phương Hằng - CEO Bình Dương là cái tên được quan tâm nhiều trong thời gian qua vì mỗi lần lên sóng livestream lại gây "sóng gió". Mỗi lần livestream, bà Phương Hằng đều trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc sang trọng, người dát đầy kim cương.

CEO Bình Dương lần đầu công khai số đo cơ thể, tiết lộ sốc về ảnh bị chụp lén - Ảnh 1
Bà Phương Hằng trang điểm kĩ lương, dát toàn kim cương mỗi khi chụp ảnh, livestream. 

 

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, hình ảnh chụp lén của CEO Đại Nam được tung lên mạng lại không lung linh như nhiều người nghĩ. Trong buổi livestream mới đây, bà Phương Hằng tiết lộ số đo cơ thể khiến nhiều người bất ngờ. 

"Ở ngoài tôi nhỏ xíu à quý vị ơi. Hôm nay tôi mặc cái áo rộng như vậy chứng tỏ tôi ốm đi nhiều đó quý vị. Lên hình thì thấy to, nhưng ở ngoài tôi nhỏ lắm. Cũng không 'bự' như những gì mọi người đã thấy tôi qua TikTok hay khoảnh khắc người khác chụp không có tâm đâu. Thật đau lòng quá.

Có 51, 52 kg thì làm sao mà mập được, tôi cao 1m58 nhưng lên hình ảnh thì 'một đống'. Nhiều lúc tôi nhìn không ra tôi nữa. Livestream như thế này quý vị sẽ nhìn sát được mặt tôi, sẽ thấy được sự gần gũi, ấm áp vô cùng.

Ai gặp tôi ở ngoài đều biết rồi đó, còn quý vị nào chưa gặp tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp nhau. Một lúc nào đó dịch ổn định có khi tôi đi Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang,... để thăm quý vị", bà Phương Hằng tuyên bố.

CEO Bình Dương lần đầu công khai số đo cơ thể, tiết lộ sốc về ảnh bị chụp lén - Ảnh 2

CEO Bình Dương lần đầu công khai số đo cơ thể, tiết lộ sốc về ảnh bị chụp lén - Ảnh 3

Hình ảnh bà Hằng bị chụp lén gây xôn xao mạng xã hội. 

Trước đó, nữ đại gia thể hiện thái độ tức giận khi bị antifan chế ảnh, dìm ngoại hình. Bà tuyên bố: "Nếu có cơ hội gặp tôi trực diện, thấy body thật của tôi chắc chắn quý dzị sẽ phải ghen tị vì tôi rất đẹp. Chứ những tấm hình đó chẳng ảnh hưởng gì đến tới tôi đâu".

Bà Phương Hằng cũng từng phát ngôn sốc về nhan sắc của mình: “Ba luôn khen tôi là con gái đẹp, ông nói tôi đẹp như tạc, như pho tượng, mà người đẹp thì không làm những điều xấu. Điều đó khiến cho tôi phải tự sửa mình ngày một tử tế hơn.

Thực ra con người tôi mãnh liệt, ương bướng không dễ khuất phục. Ba tôi nói nếu không dạy tôi tử tế, lớn lên tôi sẽ 'quậy xuất chúng', vì tôi vừa đẹp vừa thông minh và đặc biệt là gan tôi rất lớn".

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