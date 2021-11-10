Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo'

Hậu trường 10/11/2021 21:44

Hiếm hoi lắm người hâm mộ mới thấy những khoảnh khắc hài hước, lầy lội của vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Nhân dịp Lisa - Leon tròn 1 tuổi, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tung bộ ảnh kỉ niệm gồm tất cả các thành viên trong gia đình. Khoảnh khắc tình tứ của riêng cặp đôi được cư dân mạng chú ý vì quá lãng mạn và ngọt ngào. 

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 1

Tổ ấm của gia đình Hà Hồ - Kim Lý.

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 2

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 3

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 4

Những khoảnh khắc "tình bể bình"  của vợ chồng Hồ Ngọc Hà. 

Trái ngược với hình ảnh e dè, nghiêm túc của cặp đôi trong bộ ảnh chính, hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý vừa được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ vì quá hài hước.

Trong clip hậu trường, Hồ Ngọc Hà thoải mái gác chân lên người Kim Lý, cùng nhập vai diễn đủ trò nhí nhảnh. Khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương của bộ đôi Hà Hồ - Kim Lý như thuở mới yêu khiến hội FA vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 5

Những khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Hà Hồ trong hậu trường chụp ảnh. 

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 6

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 7

Biểu cảm khó có thể thấy lần 2 của Hà Hồ khi chờ được... ăn nho.

Cười ngất khi xem hậu trường chụp ảnh của Hà Hồ - Kim Lý: Lầy lội và cực 'bá đạo' - Ảnh 8

Tình tứ thế này ai mà chẳng ghen tỵ đây.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên khi đóng chung MV ca nhạc Cả một trời thương nhớ năm 2017. Năm 2020,  Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp thiên thần nhỏ cho Kim Lý, đặt tên Lisa - Leon. Nữ ca sĩ cũng hạn chế công việc ca hát để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh.

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