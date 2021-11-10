Sự xuất hiện của Hải Tú nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Sau tất cả mọi chuyện, Hải Tú không sang Hàn cũng không rời công ty như những lời đồn. Cô nàng vẫn ở tại Sài Gòn, đứng chung khung hình với Sơn Tùng M-TP kỷ niệm ngày đặc biệt. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi thấy Hải Tú xuất hiện sau một thời gian dài.

Sau gần 1 năm "mất tích" khỏi showbiz vì ồn ào "trà xanh", Hải Tú vừa có màn comeback cực hoành tráng cùng Sơn Tùng. Cụ thể, tối 9/11, Sơn Tùng và nhiều nhân viên M-TP Entertainment đăng ảnh chúc mừng sinh nhật 5 năm thành lập công ty.

Giữa lúc Hải Tú "comeback" cực ngoạn mục, nhiều người lại chú ý tới nhất cử nhất động của phía Thiều Bảo Trâm - bạn gái cũ "chủ tịch" Sơn Tùng. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ không có động thái nào liên quan tới sự việc.

Chiều ngày 10/11, Thiều Bảo Trang - chị gái Thiều Bảo Trâm đăng story một câu nói đầy ẩn ý: "Hãy hạnh phúc trong phút giây này, vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn".

Bài đăng ẩn ý của Thiều Bảo Trang.

Hiện chưa rõ bài đăng của Thiều Bảo Trang là đang tự dặn lòng mình hay nhắn nhủ tới ai đó. Một số còn đưa ra nghi ngờ nữ ca sĩ đang ám chỉ việc Hải Tú comeback.

Đầu năm 2021, Hải Tú bị réo tên vào ồn ào "trà xanh" và vướng nghi vấn khiến cặp đôi Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm "toang". Thời điểm đó, cả ba nhân vật chính đều không lên tiếng về vấn đề này.

Ồn ào của ba người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm.

Thời điểm đó, Thiều Bảo Trang cũng từng đăng status úp mở thế này giữa drama nghi Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm chia tay vì Hải Tú. Cụ thể, cô chia sẻ link trailer phim Bố Già của Trấn Thành, tuy nhiên lại khéo léo nói về cảm xúc của mình: "Nên cười hay nên khóc. Thôi cười hay khóc thì cũng phải nín lại nín nín nín hẹn 12/2 ra rạp gặp Bố Già luôn một thể".