Hậu scandal 'trà xanh', Hải Tú vẫn 'quẩn quanh' và còn dành điều đặc biệt này cho Sơn Tùng suốt nhiều tháng 'biệt tích'

Hậu trường 10/11/2021 10:54

Dù có gì xảy ra đi nữa, Hải Tú vẫn dành riêng điều đặc biệt này cho Sơn Tùng.

Tối 9/11, mạng xã hội bùng nổ chỉ bởi một tấm ảnh mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công ty M-TP Entertainment được Kay Trần đăng tải. Bởi lẽ, nếu nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận thấy hình ảnh của Hải Tú - cô gái biệt tích trên mạng xã hội từ sau nghi vấn "trà xanh" với chủ tịch Sơn Tùng hồi đầu năm. Sau tất cả mọi chuyện, Hải Tú không sang Hàn cũng không rời công ty như những lời đồn. Cô nàng vẫn ở tại Sài Gòn, đứng chung khung hình với Sơn Tùng M-TP kỷ niệm ngày đặc biệt.

Hậu scandal 'trà xanh', Hải Tú vẫn 'quẩn quanh' và còn dành điều đặc biệt này cho Sơn Tùng suốt nhiều tháng 'biệt tích' - Ảnh 1
Bức ảnh Hải Tú đứng chung khung hình với sếp Tùng trong buổi kỷ niệm 5 năm thành lập công ty - Ảnh: FB Kay Trần

Giữa màn comeback đang gây bão khắp cõi mạng, các "thánh soi" lại tiếp tục phát hiện thêm một chi tiết "bất di bất dịch" dù có sóng gió trong suốt hơn 9 tháng 10 ngày ở ẩn. Đấy chính là điều đặc biệt cô nàng dành cho "sếp" và M-TP Entertainment. Cụ thể, Instagram của Hải Tú vẫn chỉ follow 3 tài khoản duy nhất: 1 là của "sếp", 2 cái còn lại cũng thuộc về M-TP Entertainment hệt như ngày đầu tiên mới trở thành "gà cưng". 

Hậu scandal 'trà xanh', Hải Tú vẫn 'quẩn quanh' và còn dành điều đặc biệt này cho Sơn Tùng suốt nhiều tháng 'biệt tích' - Ảnh 2
Hải Tú vẫn là gái xinh duy nhất được Sơn Tùng follow -  Ảnh: Chụp màn hình
Hậu scandal 'trà xanh', Hải Tú vẫn 'quẩn quanh' và còn dành điều đặc biệt này cho Sơn Tùng suốt nhiều tháng 'biệt tích' - Ảnh 3
Hải Tú vẫn giữ nguyên việc chỉ follow 3 tài khoản liên quan đến Sơn Tùng và công ty - Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, Instagram của Sơn Tùng cũng giữ nguyên trạng thái "chỉ follow mình em" với Hải Tú là gái xinh duy nhất được anh chàng theo dõi ngoài những tài khoản của celeb thế giới và các nhãn hàng.

Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP?

Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP?

Hải Tú là talent trực thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP. Sau scandal "trà xanh" xen giữa chuyện tình cảm của "chủ tịch" và Thiều Bảo Trâm, nữ diễn viên rời đi hay ở lại công ty?

Xem thêm
Từ khóa:   Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm sơn tùng và hải tú Sơn Tùng - Hải Tú

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?