Hậu scandal 'trà xanh', Hải Tú vẫn 'quẩn quanh' và còn dành điều đặc biệt này cho Sơn Tùng suốt nhiều tháng 'biệt tích'

Dù có gì xảy ra đi nữa, Hải Tú vẫn dành riêng điều đặc biệt này cho Sơn Tùng.

Tối 9/11, mạng xã hội bùng nổ chỉ bởi một tấm ảnh mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công ty M-TP Entertainment được Kay Trần đăng tải. Bởi lẽ, nếu nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận thấy hình ảnh của Hải Tú - cô gái biệt tích trên mạng xã hội từ sau nghi vấn "trà xanh" với chủ tịch Sơn Tùng hồi đầu năm. Sau tất cả mọi chuyện, Hải Tú không sang Hàn cũng không rời công ty như những lời đồn. Cô nàng vẫn ở tại Sài Gòn, đứng chung khung hình với Sơn Tùng M-TP kỷ niệm ngày đặc biệt.

Bức ảnh Hải Tú đứng chung khung hình với sếp Tùng trong buổi kỷ niệm 5 năm thành lập công ty - Ảnh: FB Kay Trần

Giữa màn comeback đang gây bão khắp cõi mạng, các "thánh soi" lại tiếp tục phát hiện thêm một chi tiết "bất di bất dịch" dù có sóng gió trong suốt hơn 9 tháng 10 ngày ở ẩn. Đấy chính là điều đặc biệt cô nàng dành cho "sếp" và M-TP Entertainment. Cụ thể, Instagram của Hải Tú vẫn chỉ follow 3 tài khoản duy nhất: 1 là của "sếp", 2 cái còn lại cũng thuộc về M-TP Entertainment hệt như ngày đầu tiên mới trở thành "gà cưng".

Hải Tú vẫn là gái xinh duy nhất được Sơn Tùng follow - Ảnh: Chụp màn hình

Hải Tú vẫn giữ nguyên việc chỉ follow 3 tài khoản liên quan đến Sơn Tùng và công ty - Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, Instagram của Sơn Tùng cũng giữ nguyên trạng thái "chỉ follow mình em" với Hải Tú là gái xinh duy nhất được anh chàng theo dõi ngoài những tài khoản của celeb thế giới và các nhãn hàng.

Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP? Hải Tú là talent trực thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP. Sau scandal "trà xanh" xen giữa chuyện tình cảm của "chủ tịch" và Thiều Bảo Trâm, nữ diễn viên rời đi hay ở lại công ty?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-scandal-tra-xanh-hai-tu-van-quan-quanh-va-con-danh-dieu-dac-biet-nay-cho-son-tung-suot-nhieu-thang-biet-tich-435499.html