Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP?

Hậu trường 08/11/2021 12:58

Hải Tú là talent trực thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP. Sau scandal "trà xanh" xen giữa chuyện tình cảm của "chủ tịch" và Thiều Bảo Trâm, nữ diễn viên rời đi hay ở lại công ty?

M-TP Entertainment vừa có bài đăng mừng kỉ niệm 5 năm thành lập. Sơn Tùng lập công ty riêng vào ngày 8/11/2016 để đánh dấu con đường phát triển độc lập khi rời khỏi công ty quản lý cũ là WePro, kể từ đó đã phát triển và đưa tên tuổi Sơn Tùng vượt tầm Vpop và chạm đến ngưỡng quốc tế. 

Theo như bài đăng mừng sinh nhật, tấm poster được thiết kế có những hình ảnh liên quan đến thành tựu và sản phẩm âm nhạc của công ty Sơn Tùng 5 năm vừa qua, và hình ảnh của Hải Tú cũng có mặt trên poster nói trên.

Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 1

Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 2
Hải Tú vẫn xuất hiện trong poster kỷ niệm 5 năm thành lập công ty M-TP Entertainment

Bức poster có miêu tả loạt hình ảnh của Sơn Tùng trong các dự án MV đình đám kể từ khi thành lập công ty riêng: "Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh, Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây, Chúng Ta Của Hiện Tại, Muộn Rồi Mà Sao Còn." Ngoài ra còn có hình ảnh của Kay Trần trong MV "Nắm Đôi Bàn Tay" cùng hình ảnh các talent nhà M-TP như art director Ben Phạm, producer Long Halo, producer Onionn, và nữ diễn viên độc quyền Hải Tú.

Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 3
Trước đó Hải Tú vướng tin đồn "trà xanh" và rời khỏi công ty Sơn Tùng làm chủ tịch

Vậy là sau những đồn đoán Hải Tú rồi công ty M-TP sau scandal người thứ 3 chen vào chuyện tình cảm của Sơn Tùng thì động thái này của công ty vẫn ngầm khẳng định Hải Tú vẫn còn là talent độc quyền của công ty chứ không hề rời đi như tin đồn. Ngoài ra, các tài khoản MXH của Hải Tú vẫn liên kết với công ty của Sơn Tùng. 

Ảnh: FBNV

Mai Phương Thuý cưới Noo Phước Thịnh ở tuổi 40?

Mai Phương Thuý cưới Noo Phước Thịnh ở tuổi 40?

Mai Phương Thuý, Tim, Phương Anh cùng chia sẻ về “deadline” cuộc đời. Đặc biệt, Mai Phương Thuý bất ngờ chia sẻ về “deadline hôn nhân”, mong muốn trở thành “cô dâu 40 tuổi” để hot nhất showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Sơn Tùng M-TP Hải Tú MTP Entertainment

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?