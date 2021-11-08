Sau ồn ào 'trà xanh', Hải Tú rời công ty của Sơn Tùng M-TP?

Hải Tú là talent trực thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP. Sau scandal "trà xanh" xen giữa chuyện tình cảm của "chủ tịch" và Thiều Bảo Trâm, nữ diễn viên rời đi hay ở lại công ty?

M-TP Entertainment vừa có bài đăng mừng kỉ niệm 5 năm thành lập. Sơn Tùng lập công ty riêng vào ngày 8/11/2016 để đánh dấu con đường phát triển độc lập khi rời khỏi công ty quản lý cũ là WePro, kể từ đó đã phát triển và đưa tên tuổi Sơn Tùng vượt tầm Vpop và chạm đến ngưỡng quốc tế.

Theo như bài đăng mừng sinh nhật, tấm poster được thiết kế có những hình ảnh liên quan đến thành tựu và sản phẩm âm nhạc của công ty Sơn Tùng 5 năm vừa qua, và hình ảnh của Hải Tú cũng có mặt trên poster nói trên.

Hải Tú vẫn xuất hiện trong poster kỷ niệm 5 năm thành lập công ty M-TP Entertainment

Bức poster có miêu tả loạt hình ảnh của Sơn Tùng trong các dự án MV đình đám kể từ khi thành lập công ty riêng: "Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh, Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây, Chúng Ta Của Hiện Tại, Muộn Rồi Mà Sao Còn." Ngoài ra còn có hình ảnh của Kay Trần trong MV "Nắm Đôi Bàn Tay" cùng hình ảnh các talent nhà M-TP như art director Ben Phạm, producer Long Halo, producer Onionn, và nữ diễn viên độc quyền Hải Tú.

Trước đó Hải Tú vướng tin đồn "trà xanh" và rời khỏi công ty Sơn Tùng làm chủ tịch

Vậy là sau những đồn đoán Hải Tú rồi công ty M-TP sau scandal người thứ 3 chen vào chuyện tình cảm của Sơn Tùng thì động thái này của công ty vẫn ngầm khẳng định Hải Tú vẫn còn là talent độc quyền của công ty chứ không hề rời đi như tin đồn. Ngoài ra, các tài khoản MXH của Hải Tú vẫn liên kết với công ty của Sơn Tùng.

Ảnh: FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-on-ao-tra-xanh-hai-tu-roi-cong-ty-cua-son-tung-m-tp-435138.html