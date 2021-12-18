Mới đây, trong chương trình trà chiều cùng Lý Nhã Kỳ , nữ diễn viên đã lần đầu kể lại ký ức về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cô suýt mất mạng. Lý Nhã Kỳ cho biết trong một lần đi chạy show, chiếc Mercedes của cô đã va chạm với 1 chiếc container khiến xe của cô bị “cán banh chành”. Nguyên nhân vụ tai nạn được nữ diễn viên cho biết là vì tài xế của cô ngủ quên.

Lý Nhã Kỳ kể: “Lúc đó, tôi đi quay phim Kiều nữ và đại gia về khoảng 2 giờ sáng để tiếp tục chạy show. Tuy nhiên, tài xế của tôi ngủ gục trên đường nên va chạm với một chiếc xe container. Chiếc Mercedes của tôi bị cán banh chành ở xa lộ Hà Nội. Điều đó khiến tôi ám ảnh đến bây giờ, không bao giờ dám đi xe 4 chỗ, phải đi xe thật to”

“Thời khắc sinh tử đó, tôi còn nghe thấy tiếng người dân nói chuyện, bảo tìm chiếu với cát để lo liệu. Nhưng khi công an đến, tôi dần tỉnh lại và thấy mình may mắn không bị thương tích gì… Công an đến dọn dẹp hiện trường, kéo chiếc xe của tôi ra khỏi container. Lúc đó, mọi người mới nhận ra Lý Nhã Kỳ”.

Dù trên người không bị thương tích như một phép màu, thế nhưng nữ diễn viên đã bị hoảng hồn và thất thần một lúc rồi bật khóc nức nở: “Họ tưởng tôi đang đóng phim vì mình chẳng bị gì hết. Mặt tôi vẫn còn son phấn, không có thương tích gì. Thậm chí, công an còn tưởng tôi chấn thương sọ não, chảy máu trong. Các anh sợ tôi mất hồn nên vỗ vai một cái, thế là tôi bừng tỉnh và òa lên khóc. Tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa yếu đuối, cần người che chở”.

Sau khi được lực lượng chức năng đề nghị gọi người nhà lên để làm việc và hỗ trợ cô đến bệnh viện khám sức khỏe, Lý Nhã Kỳ khi đó trong danh bạ có 1.750 người nhưng không thể chọn được một người nào để liên lạc. Đến cuối cùng, nữ diễn viên quyết định không liên lạc với ai vì sợ làm phiền người khác và sợ người khác nhìn thấy mình yếu đuối.

“Tôi không thể gọi mẹ vì bà không thể chịu cú sốc này. Còn chị gái thì đang mang bầu, không thể chạy từ quận 7 ra Xa lộ Hà Nội được. Dò danh bạ một hồi thì tôi quyết định không liên lạc ai cả. Tôi sợ làm phiền người ta và sợ người ta thấy mình yếu đuối. Tôi là người sống thiếu tình cảm nên khi ai quan tâm quá mình dễ mềm lòng. Tôi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn để vượt qua mọi thứ trong cuộc đời”.

Qua cú sốc này, Lý Nhã Kỳ dần nhận ra giá trị cuộc sống và biết quý trọng những điều đơn giản, đời thường.