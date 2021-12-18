Đỗ Hà rời Puerto Rico, hạ cánh tại Mỹ trước khi về Việt Nam

Hậu trường 18/12/2021 14:32

Sau khi thông báo kết quả xét nghiệm âm tính, Đỗ Thị Hà đã rời Puerto Rico và hạ cánh tại Mỹ trước khi bay về Việt Nam.

Sau khi BTC Miss World 2021 ra thông báo tạm dừng chung kết vì nhiều thí sinh và nhân viên mắc Covid-19, Đỗ Thị Hà và các thí sinh khác rời Puerto Rico. Sáng 18/12, Hoa hậu Việt Nam thông báo đã rời Puerto Rico và đáp máy bay xuống Mỹ.

"Tạm biệt Puerto Rico, 1 tháng đẹp và đáng nhớ. Sau 5 tiếng bay thì bây giờ Hà đã hạ cánh an toàn tại Mỹ", Hoa hậu 10X chia sẻ.

Đỗ Hà rời Puerto Rico, hạ cánh tại Mỹ trước khi về Việt Nam - Ảnh 1

Hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn và xinh đẹp của Đỗ Thị Hà. 

Đăng kèm thông báo là loạt ảnh xinh đẹp của nàng hậu. Qua hình ảnh cô đăng tải có thể thấy, Đỗ Thị Hà vẫn đang giữ được tinh thần tích cực sau thông báo gấp rút từ Miss World.

Đỗ Hà rời Puerto Rico, hạ cánh tại Mỹ trước khi về Việt Nam - Ảnh 2

Hoa hậu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. 

Đỗ Hà rời Puerto Rico, hạ cánh tại Mỹ trước khi về Việt Nam - Ảnh 3

Đỗ Hà rời Puerto Rico, hạ cánh tại Mỹ trước khi về Việt Nam - Ảnh 4

Nhiều fan khen ngợi tạo hình và trang phục của người đẹp 10X.

Khác với hình ảnh được cho là khá sến trong quá trình tham gia cuộc thi, Đỗ Hà xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, diện váy trắng kín đáo thanh lịch, tóc xõa tự nhiên.

Đỗ Hà rời Puerto Rico, hạ cánh tại Mỹ trước khi về Việt Nam - Ảnh 5

Hình ảnh Đỗ Hà trước đó bị chê sến. 

Trước đó, người đẹp xứ Thanh bị cho là chọn trang phục sến, một màu, đơn điệu khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.

Sau khi BTC thông báo tạm hoãn chung kết, Đỗ Hà đã thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 với khán giả. BTC Miss World cho biết sẽ sắp xếp và tổ chức chung kết trong vòng 90 ngày tới. 

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Thông tin chung kết Miss World 2021 đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19 và tình hình sức khỏe của Đỗ Thị Hà sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp F0 tại đây khiến cư dân mạng được dịp xôn xao.

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