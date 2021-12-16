Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời

Hậu trường 16/12/2021 15:44

Dân mạng đang sốt xình xịch trước thông tin chung kết Miss World đã được ghi hình trước, hỏi thẳng Đỗ Hà về kết quả cuộc thi.

Theo lịch trình chính thức của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2021, ngày mai 17/12, 6h sáng (theo giờ Việt Nam) chung kết sẽ diễn ra tại Puerto Rico với sự tham dự của hơn 100 Miss World trên khắp thế giới.

Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 1
Theo lịch trình chung kết Miss World sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17/12/202

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng lại đang lo sốt vó trước thông tin mà trang chuyên sắc đẹp Sash Factor hé lộ rằng đêm chung kết của cuộc thi nhan sắc lớn này đang được ghi hình kín, sau đó mới phát sóng vào khung giờ đã thông báo trước. Theo Sash Factor, một thí sinh từ khu vực châu Phi đã xác nhận với họ thông tin này.

Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 2
Đỗ Hà khẳng định chung kết Miss World không được ghi hình trước

Trước thông tin này, rất nhiều fan sắc hoang mang, nóng lòng “hóng” kết quả chung cuộc và nhất là thông tin về nàng hậu gốc Thanh Hóa Đỗ Thị Hà hơn bao giờ hết. Thậm chí có netizen còn bình luận vào phần bài đăng mới nhất của nàng hậu Gen Z để giải tỏa thắc mắc: “"Hà ơi, nghe nói Miss World được ghi hình trước rồi mai lên sóng hả? Nghe nói Châu Phi thắng?". Để khiến người hâm mộ đỡ hoang mang, Đỗ Thị Hà phủ nhận thông tin chung kết Miss World được ghi hình trước. Chân dài xứ Thanh đáp lại bình luận trên: “Không nè!” và khẳng định không có gì thay đổi trong lịch trình diễn ra chung kết Miss World lần thứ 70.

Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 3
Fan hâm mộ hoang mang trước thông tin chung kết được ghi hình trước rồi phát sóng lại
 

Theo tìm hiểu, thực ra chung kết Miss World 2021 có được ghi hình trước, nhưng chỉ là phần múa mở màn Dances Of The World. Còn những diễn biến quan trọng vẫn thuộc về phần lên sóng trực tiếp sáng mai.

Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 4
Thực chất là phần Dance of the World được ghi hình trước

 Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 5Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 6Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời - Ảnh 7

Một số hình ảnh của Đỗ Hà trước thềm chung kết Miss World

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World

Hoa hậu 10X bị một cư dân mạng nhắc nhở khi thấy căn phòng bừa bộn. Người này còn khuyên Đỗ Thị Hà nên chọn góc khác hoặc dọn dẹp qua căn phòng trước khi livestream.

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