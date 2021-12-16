Thực hư tin đồn chung kết Miss World được ghi hình trước, dân mạng hỏi thẳng Đỗ Thị Hà và đây là câu trả lời

Theo lịch trình chính thức của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2021, ngày mai 17/12, 6h sáng (theo giờ Việt Nam) chung kết sẽ diễn ra tại Puerto Rico với sự tham dự của hơn 100 Miss World trên khắp thế giới.

Theo lịch trình chung kết Miss World sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17/12/202

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng lại đang lo sốt vó trước thông tin mà trang chuyên sắc đẹp Sash Factor hé lộ rằng đêm chung kết của cuộc thi nhan sắc lớn này đang được ghi hình kín, sau đó mới phát sóng vào khung giờ đã thông báo trước. Theo Sash Factor, một thí sinh từ khu vực châu Phi đã xác nhận với họ thông tin này.