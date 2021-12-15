Mới đây BTC Miss World đã xác nhận thông tin hiện tại có ít nhất 7 thí sinh đang bị cách ly sau thí sinh đến từ Indonesia bị dính Covid-19 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà.

Trước thềm chung kết Miss World, mới đây BTC cuộc thi đã xác nhận thông tin hiện tại có ít nhất 7 thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2021 đang bị cách ly sau thí sinh đến từ Indonesia bị dính Covid-19 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho Đỗ thị Hà. Miss Indonesia - Ảnh: Internet Cụ thể, đại diện của người đẹp Indonesia - Carla Yules chính thức xác nhận cô dương tính với Covid. Liên quan tới vụ việc trên, Julia Morley - chủ tịch Miss World - cho biết: "Tổ chức Hoa hậu Thế giới tuân thủ những hướng dẫn của chính quyền về phòng dịch. Nếu các thí sinh không có kết quả PCR âm tính, họ sẽ không lên sân khấu trong đêm chung kết".

BTC xác nhận có một số thí sinh nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh: Miss World 2021 Được biết người đẹp Ấn Độ - tiềm năng của ngôi vị hoa hậu năm nay ở cùng phòng với đại diện đến từ Indonisia, nên hiện cô cũng đang bị cách ly. Tuy nhiên, Ban tổ chức hiện chưa công bố các thí sinh bị cách ly. Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Indonesia đã chia sẻ: "Trong ngày 12/12, có một số thí sinh xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó có Carla". Thông tin này ngay lập tức khiến khán giả Việt Nam vô cùng lo lắng cho Đỗ Thị Hà. Chia sẻ với Văn hóa và Thể thao, nàng hậu cho hay hiện đang rất lo lắng cho các bạn thí sinh bị nghi nhiễm Covid-19, các thí sinh đang được kiểm tra liên tục và bản thân cô cũng có nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe trước thềm Chung kết.

Đại diện Việt Nam cho hay đang vô cùng lo lắng cho các thí sinh tham dự cuộc thi - Ảnh: Internet Đại diện Việt Nam tâm sự thêm: "Hiện tại Hà đang rất lo lắng cho các bạn thí sinh bị đưa đi cách ly vì nghi nhiễm covid-19. Mặc dù BTC đã có những biện pháp phòng chống lây nhiễm và các thí sinh đều được test liên tục nhưng đôi khi không thể tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra như vậy. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến đêm Chung kết rồi, bản thân Hà cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, Hà cũng hy vọng rằng các bạn thí sinh sớm bình an để có cơ hội xuất hiện ở đêm thi cuối này". Đỗ Thị Hà tỏa sáng tại Miss World - Ảnh: Internet Hiện cuộc thi Miss World 2021 đang đi đến những chặng đua cuối. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại Puerto Rico vào sáng 17/12 (theo giờ Việt Nam). Hiện đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà dù xuất sắc lọt vào các top phần thi phụ nhưng không đạt được thứ hạng cao nên vẫn chưa có mặt trong top 30.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc nhở vì để phòng bừa bộn nhưng vẫn thản nhiên livestream ở Miss World Hoa hậu 10X bị một cư dân mạng nhắc nhở khi thấy căn phòng bừa bộn. Người này còn khuyên Đỗ Thị Hà nên chọn góc khác hoặc dọn dẹp qua căn phòng trước khi livestream.

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