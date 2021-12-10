Đỗ Thị Hà lọt Top 13 Top Model liền có động thái gây chú ý với Hoa hậu Trung Quốc

Hành động của Đỗ Thị Hà khiến khán giả chú ý.

Trong hoạt động mới tại Miss World, Đỗ Thị Hà diện chiếc đầm vàng rực của NTK Lê Thanh Hòa, khoe đôi chân 1,11 m thon dài, thẳng tắp. Ngoài màu sắc nổi bật và tôn da, chiếc váy còn có kiểu dáng bất đối xứng độc đáo, giúp nàng hậu trông gợi cảm và sang chảnh. Hoa hậu khéo kết hợp cùng kiểu tóc buộc cao rất phù hợp với chiếc váy.

Nhiều người nhận ra trang phục này từng được Đỗ Thị Hà cho hoa hậu Trung Quốc mượn mặc ở phần thi 'Thuyết trình đối đấu'. Khi thấy người đẹp Việt Nam diện lại, hoa hậu Mexico cũng rất ấn tượng. Stylist của Đỗ Thị Hà tiết lộ, NTK Lê Thanh Hòa đã lập tức tặng luôn chiếc váy cho hoa hậu Mexico khi cô ngỏ ý muốn mua lại.

Đỗ Thị Hà trong chiếc váy cho nàng hậu Trung Quốc mượn trước đó

Được biết, ngày 9/12, ban tổ chức Miss World công bố kết quả tám cặp thi "Thử thách đối đầu". Đỗ Thị Hà dừng bước trước Audrey Monkam của Cameroon. Người đẹp châu Phi được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của năm nay. Cô 26 tuổi, từng tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, thành thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Monkam cao 1,8 m và có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Cô cũng về nhì tại vòng thi "Top Model" tại Miss World năm nay.

Nàng hậu lọt Top 13 Top Model khiến khán giả tự hào

Nàng hậu sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m. Cô là thí sinh châu Á duy nhất vào top 13 phần "Siêu mẫu", top 27 phần tài năng và được giám khảo khen ngợi khi thi vấn đáp.

Ảnh: Tổng hợp

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