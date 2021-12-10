Đỗ Thị Hà lọt Top 13 Top Model liền có động thái gây chú ý với Hoa hậu Trung Quốc

Hậu trường 10/12/2021 16:06

Hành động của Đỗ Thị Hà khiến khán giả chú ý.

Trong hoạt động mới tại Miss World, Đỗ Thị Hà diện chiếc đầm vàng rực của NTK Lê Thanh Hòa, khoe đôi chân 1,11 m thon dài, thẳng tắp. Ngoài màu sắc nổi bật và tôn da, chiếc váy còn có kiểu dáng bất đối xứng độc đáo, giúp nàng hậu trông gợi cảm và sang chảnh. Hoa hậu khéo kết hợp cùng kiểu tóc buộc cao rất phù hợp với chiếc váy.

Nhiều người nhận ra trang phục này từng được Đỗ Thị Hà cho hoa hậu Trung Quốc mượn mặc ở phần thi 'Thuyết trình đối đấu'. Khi thấy người đẹp Việt Nam diện lại, hoa hậu Mexico cũng rất ấn tượng. Stylist của Đỗ Thị Hà tiết lộ, NTK Lê Thanh Hòa đã lập tức tặng luôn chiếc váy cho hoa hậu Mexico khi cô ngỏ ý muốn mua lại.

Do Thi Ha 1

Đỗ Thị Hà lọt Top 13 Top Model liền có động thái gây chú ý với Hoa hậu Trung Quốc - Ảnh 2

Đỗ Thị Hà trong chiếc váy cho nàng hậu Trung Quốc mượn trước đó

Được biết, ngày 9/12, ban tổ chức Miss World công bố kết quả tám cặp thi "Thử thách đối đầu". Đỗ Thị Hà dừng bước trước Audrey Monkam của Cameroon. Người đẹp châu Phi được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của năm nay. Cô 26 tuổi, từng tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, thành thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Monkam cao 1,8 m và có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Cô cũng về nhì tại vòng thi "Top Model" tại Miss World năm nay.

Do Thi Ha 2
Nàng hậu lọt Top 13 Top Model khiến khán giả tự hào

Nàng hậu sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m. Cô là thí sinh châu Á duy nhất vào top 13 phần "Siêu mẫu", top 27 phần tài năng và được giám khảo khen ngợi khi thi vấn đáp.

Ảnh: Tổng hợp

Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ 'hiếm' xúc động về con gái trước giờ Miss World tìm ra chủ nhân vương miện

Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ 'hiếm' xúc động về con gái trước giờ Miss World tìm ra chủ nhân vương miện

Những chia sẻ của bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến khán giả vô cùng xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Thị Hà hoa hậu Đỗ Thị Hà Miss World

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?