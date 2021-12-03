Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ 'hiếm' xúc động về con gái trước giờ Miss World tìm ra chủ nhân vương miện

Hậu trường 03/12/2021 17:13

Những chia sẻ của bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến khán giả vô cùng xúc động.

Mới đây, bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ xúc động về con gái và thời điểm cô tham gia chinh chiến tại đấu trường thế giới trên VietNamNet khiến dân mạng vô cùng xúc động.

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Nàng hậu bên cạnh bố mẹ

Ông tâm sự: "Tôi sống ở nông thôn, không biết môi trường giải trí, thi nhan sắc thế nào. Tôi không nghĩ con gái có ngày đi thi hoa hậu. Trước chung kết, gia đình chỉ mong con vào top 10 là đủ hạnh phúc, nếu được sẽ liên hoan ăn mừng. Có điều trùng hợp là cả chuyến bay lẫn xe khách mà gia đình, xóm làng từ Thanh Hóa vào TP.HCM cổ vũ đều có số hiệu 245 - số báo danh của Hà. Thấy vậy, mấy ông bạn tôi bảo: "Dứt khoát phải hoa hậu thôi". 

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Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ 'hiếm' xúc động về con gái trước giờ Miss World tìm ra chủ nhân vương miện - Ảnh 3

Hình ảnh Đỗ Thị Hà trong cuộc thi Miss World

Sau đăng quang, Đỗ Hà vấp phải vô số nhưng lời bàn tán của dư luận, người làm bố như ông tâm sự rất buồn và thương con. Bố nàng hậu xúc động chia sẻ lại khoảng thời gian cùng con vượt qua lời dư luận: "Một năm qua, tôi cũng theo dõi sát sao hoạt động của con. Trở thành người của công chúng, con đối diện những nhận xét trái chiều. Thậm chí có những bình luận như: "Hà là hoa hậu xấu nhất". Đọc những thông tin đó, tôi không ngủ được, thao thức cả đêm. Thấy vậy, Hà khuyên tôi không cầm điện thoại đọc tin về con nữa. Tôi không sợ dư luận nhưng làm bậc phụ huynh, tôi phải theo sát uốn nắn khi cần thiết. Có những khoảnh khắc con để mặt mộc không đẹp, ăn uống vô tư hay trang phục không phù hợp, tôi liền nhắc nhở ngay. Dù làm hoa hậu, Hà vẫn là con gái út gia đình. May mắn về sau, hình ảnh con thay đổi tích cực, nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Gia đình tôi vừa vui vừa cố gắng ghi nhận những góp ý tích cực".

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Nàng hậu rất cố gắng trong thời gian vừa qua

Trước khi tiễn con gái ra sân bay, ông không quên động viên và dặn dò thân tình. Bố Đỗ Hà hy vọng con gái giữ sức khỏe và sự tự tin. Đấng sinh thành của nàng hậu cũng mong con chú ý ứng xứ, chớp lấy cơ hội thể hiện thật tốt và mang vinh quang về cho nước nhà. 

Sau một năm hoãn vì dịch bệnh, Miss World 2021 trở lại tại San Juan, Puerto Rico, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Cuộc thi diễn từ ngày 19/11 đến 16/12. Đỗ Thị Hà và thí sinh đã trải qua vòng thi tài năng, thử thách đối đầu, ghi hình phần "Dances of the World"...

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoa hậu Thế giới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

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