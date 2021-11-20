Khoảnh khắc bố mẹ khóc tiễn Đỗ Thị Hà lên đường chinh phục vương miện Miss World, liệu nàng hậu có vào Top 3?

Sáng 20/11, bố mẹ hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động khi ra sân bay tiễn con gái sang Puerto Rico thi Miss World 2021. Ông Đỗ Văn Tào và bà Cù Thị Hoa từ Thanh Hóa vào TP.HCM cách đây ba ngày để chăm sóc con gái. Có người thân bên cạnh, nàng hậu thêm phấn chấn tinh thần.

Con gái lần đầu đi nước ngoài, lại bay đến Puerto Rico (châu Mỹ) nên bố của nàng hậu rất lo lắng. Tại buổi soạn hành lý chiều 19/11, vợ chồng ông cũng theo sát, hỗ trợ con từng chút một và liên tục dặn dò con kiểm tra trang phục, đồ ăn mang theo. Ông Đỗ Văn Tào và bà Cù Thị Hoa từ Thanh Hóa vào TP HCM cách đây ba ngày để chăm sóc con gái. Có người thân bên cạnh, Đỗ Thị Hà thêm phấn chấn tinh thần.