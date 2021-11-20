Khoảnh khắc bố mẹ khóc tiễn Đỗ Thị Hà lên đường chinh phục vương miện Miss World, liệu nàng hậu có vào Top 3?

Khán giả mong chờ Đỗ Thị Hà sẽ vào Top 3 chung kết vì cô tràn đầy tiềm năng.
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Sáng 20/11, bố mẹ hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động khi ra sân bay tiễn con gái sang Puerto Rico thi Miss World 2021. Ông Đỗ Văn Tào và bà Cù Thị Hoa từ Thanh Hóa vào TP.HCM cách đây ba ngày để chăm sóc con gái. Có người thân bên cạnh, nàng hậu thêm phấn chấn tinh thần.
Con gái lần đầu đi nước ngoài, lại bay đến Puerto Rico (châu Mỹ) nên bố của nàng hậu rất lo lắng. Tại buổi soạn hành lý chiều 19/11, vợ chồng ông cũng theo sát, hỗ trợ con từng chút một và liên tục dặn dò con kiểm tra trang phục, đồ ăn mang theo. Ông Đỗ Văn Tào và bà Cù Thị Hoa từ Thanh Hóa vào TP HCM cách đây ba ngày để chăm sóc con gái. Có người thân bên cạnh, Đỗ Thị Hà thêm phấn chấn tinh thần.
Đỗ Thị Hà cho biết chuẩn bị hành trang kỹ càng. Trang phục dự thi "Top Model" của cô mang tên Vẻ đẹp của dòng sông do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện. Đỗ Long cũng chuẩn bị hai bộ trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà và ruộng bậc thang cho cô trong đêm thi chung kết. Cô chuẩn bị điệu múa dân tộc cho phần thi Dances of the world và đánh đàn T'rưng trong phần thi tài năng.
Miss World - Hoa hậu Thế giới - là đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Cuộc thi năm nay là mùa giải thứ 70, tổ chức tại San Juan, Puerto Rico, với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ các châu lục.
Hiện tại, các thí sinh đang dần khởi hành tới Puerto Rico. Chung kết Miss World 2021 diễn ra vào 16/12 (giờ địa phương). Đương kim hoa hậu Toni-Ann Singh, người Jamaica sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.