Nhan sắc đỉnh cao, body 'chặt chém' của Đỗ Thị Hà trước ngày lên đường chinh phục vương miện sắc đẹp tầm cỡ thế giới

Hậu trường 20/10/2021 11:31

Nhìn nhan sắc cực phẩm của Đỗ Thị Hà trước ngày chinh chiến, fan sắc đẹp vô cùng yên tâm.

Hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại bằng chiến thắng của thí sinh Đỗ Thị Hà. Từ đó đến nay, đại diện đến từ Thanh Hóa thay thế Tiểu Vy đảm nhận vị trí hoa hậu với nhiệm kỳ 2 năm. Khi thời gian lên đường sang Puerto Rico để chinh chiến ở cuộc thi Miss World 2021 đang đến gần hơn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trong nước cũng như quốc tế.

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Mới đây, nàng hậu đã khoe dáng trong chiếc đầm sang trọng và tinh tế. Cô cũng dùng mũ bảo hộ và khoe nhan sắc trong thời kỳ đỉnh cao nhất của mình.

Do Thi Ha

Nhan sắc đỉnh cao, body 'chặt chém' của Đỗ Thị Hà trước ngày lên đường chinh phục vương miện sắc đẹp tầm cỡ thế giới - Ảnh 3Nhan sắc đỉnh cao, body 'chặt chém' của Đỗ Thị Hà trước ngày lên đường chinh phục vương miện sắc đẹp tầm cỡ thế giới - Ảnh 4

Nhan sắc đỉnh cao của nàng hậu

Đỗ Thị Hà từng chia sẻ: "Hiện tại, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng nhiều tới công việc, học tập cũng như cuộc sống của Hà. Mọi show diễn đều hoãn hoặc dời lịch, kỳ thi cũng phải hoãn lại… Tuy nhiên, Hà không có gì nuối tiếc bởi đây là thời điểm mà tất cả mọi người cần đồng lòng và chung tay để chống dịch. Thời gian này, Hà tranh thủ tự học tiếng Anh và training những kĩ năng cần thiết cho mình. Hà sẽ không để một giây nào trôi qua một cách lãng phí.

Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống bình thường như trước kia thì tạm thời hãy ở nhà, hạn chế ra ngoài, chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, chấp nhận bỏ qua những thói quen và sở thích thường ngày như đi dạo phố, cafe, du lịch... Nếu không đi chơi lần này chúng ta có thể đi chơi vào dịp khác, mọi thứ đều có thể nếu chúng ta khoẻ mạnh. Chống dịch, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ người thân và cộng đồng. Hà tin là cả nước đồng lòng thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch".

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Nhan sắc đỉnh cao, body 'chặt chém' của Đỗ Thị Hà trước ngày lên đường chinh phục vương miện sắc đẹp tầm cỡ thế giới - Ảnh 6

Đỗ Thị Hà lúc mới đăng quang

Cô được biết đến với thành tích đăng quang hoa hậu Việt Nam 2020, khi đăng quang hoa hậu cô mới 19 tuổi và đang còn là sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân. Sắp tới đây, Đỗ Thị Hà sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2021.

Ảnh: Tổng hợp

Gương mặt hoàn hảo, body 'đỉnh chóp' nhưng khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe bàn chân 'mần ruộng' khiến fan sắc đẹp lo lắng hết sức

Gương mặt hoàn hảo, body 'đỉnh chóp' nhưng khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe bàn chân 'mần ruộng' khiến fan sắc đẹp lo lắng hết sức

Nàng hậu Đỗ Thị Hà đã có màn khoe bàn chân xương xẩu trước thềm sẽ lên đường chinh chiến Miss World khiến khán giả lo lắng.

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Từ khóa:   Miss World hoa hậu Đỗ Thị Hà

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