Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng

Hậu trường 01/12/2021 16:54

Khán giả đang dành lời khen cho hành động này của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Trong phần thi Thuyết trình đối đầu, Hoa hậu Việt Nam đã có hành động đẹp khiến khán giả vô cùng hài lòng. Buổi tối trước ghi quay hình, Jiang Siqi - Hoa hậu Trung Quốc sang phòng của Đỗ Thị Hà thử váy. Hoa hậu Việt Nam đưa ra một số lựa chọn, cuối cùng Jiang ưng ý chiếc váy lệch vai của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Do hai người đẹp cùng vóc dáng, Jiang mặc trang phục vừa vặn mà không cần chỉnh sửa thêm.

Đại diện Trung Quốc trân quý tình cảm và sự nhiệt tình từ Đỗ Thị Hà. Sau khi thi xong, cô liền nhắn tin cám ơn và cập nhật tình hình với người bạn Việt Nam.
Được biết, Jiang Siqi năm nay 21 tuổi, đến từ Bắc Kinh, đã tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ. Cô thích đi du lịch, chụp ảnh và lặn biển.

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Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng - Ảnh 2

Chiếc váy vàng khiến nàng hậu Trung Quốc vô cùng nổi bậc

Sau một tuần ở cuộc thi, nàng hậu cho biết thấy thoải mái, tận hưởng từng khoảnh khắc hơn là áp lực. Cô nói: "Miss World không tìm một cô gái hình thể hoàn hảo, ăn nói lưu loát mà là một cô gái biết yêu thương người khác và bản thân, tự tin với vẻ đẹp của mình". Cô ấn tượng sự ấm áp của bà Julia Morley - chủ tịch Miss World. Bà không cho họ nhịn ăn để giữ dáng, chăm lo sức khỏe và tinh thần của các thí sinh.

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Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng - Ảnh 4Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng - Ảnh 5

Hình ảnh của nàng hậu tại cuộc thi vô cùng chỉn chu và nổi bật

Sau một năm hoãn vì dịch bệnh, Miss World 2021 trở lại tại San Juan, Puerto Rico, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Đương kim Hoa hậu Thế giới là Toni-Ann Singh, đăng quang năm 2019. Cuộc thi diễn từ ngày 19/11 đến 16/12. Đỗ Thị Hà và thí sinh đã trải qua vòng thi tài năng, thử thách đối đầu, ghi hình phần "Dances of the World"...

Ảnh: Tổng hợp

Khoảnh khắc bố mẹ khóc tiễn Đỗ Thị Hà lên đường chinh phục vương miện Miss World, liệu nàng hậu có vào Top 3?

Khoảnh khắc bố mẹ khóc tiễn Đỗ Thị Hà lên đường chinh phục vương miện Miss World, liệu nàng hậu có vào Top 3?

Khán giả mong chờ Đỗ Thị Hà sẽ vào Top 3 chung kết vì cô tràn đầy tiềm năng.

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Từ khóa:   Hoa hậu thế giới Miss World Hoa hậu Đỗ Thị Hà

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