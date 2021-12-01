Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng

Trong phần thi Thuyết trình đối đầu, Hoa hậu Việt Nam đã có hành động đẹp khiến khán giả vô cùng hài lòng. Buổi tối trước ghi quay hình, Jiang Siqi - Hoa hậu Trung Quốc sang phòng của Đỗ Thị Hà thử váy. Hoa hậu Việt Nam đưa ra một số lựa chọn, cuối cùng Jiang ưng ý chiếc váy lệch vai của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Do hai người đẹp cùng vóc dáng, Jiang mặc trang phục vừa vặn mà không cần chỉnh sửa thêm.

Đại diện Trung Quốc trân quý tình cảm và sự nhiệt tình từ Đỗ Thị Hà. Sau khi thi xong, cô liền nhắn tin cám ơn và cập nhật tình hình với người bạn Việt Nam.

Được biết, Jiang Siqi năm nay 21 tuổi, đến từ Bắc Kinh, đã tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ. Cô thích đi du lịch, chụp ảnh và lặn biển.