Đỗ Thị Hà diện 'đồ cũ' của Khánh Vân nhưng ghi điểm tuyệt đối vì điều này

Hậu trường 02/12/2021 16:30

Đỗ Thị Hà nhận nhiều lời khen khi diện lại thiết kế cũ của Khánh Vân.

Đỗ Thị Hà tiếp tục có một hoạt động ngoài biển hôm 1/12. Cô khoe dáng chuẩn eo thon trong một chiếc váy cắt xẻ. ỗ Thị Hà cao 1,75 m, số đo 80-60-90 cm. Cô còn gây chú ý với đôi chân dài 1,11 m. Tại Miss Universe 2020 vào tháng 5 vừa qua, Khánh Vân cũng diện thiết kế này. Nếu Đỗ Thị Hà dạo biển, Khánh Vân sải bước trên đường phố Miami - bang Florida. 

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Đỗ Thị Hà diện 'đồ cũ' của Khánh Vân nhưng ghi điểm tuyệt đối vì điều này - Ảnh 2Đỗ Thị Hà diện 'đồ cũ' của Khánh Vân nhưng ghi điểm tuyệt đối vì điều này - Ảnh 3

Đỗ Thị Hà diện lại áo Khánh Vân từng mặc

Theo cảm nhận của Đỗ Thị Hà, ở cuộc thi, các thí sinh đều yêu thương và hòa đồng với nhau như một gia đình. “Hoa hậu Thế giới không phải là nơi chọn ra một cô gái nóng bỏng mà tìm kiếm một cô gái biết yêu thương người khác và yêu thương chính bản thân mình”, Đỗ Thị Hà viết.

Hành động đúng như những gì mình nói, Đỗ Thị Hà vô cùng thân thiện, luôn tươi cười và sẵn sàng giúp đỡ những thí sinh khác khi gặp sự cố. Trong một clip mới đây, Đỗ Thị Hà sẵn sàng hỗ trợ váy cho thí sinh đến từ Trung Quốc để cô dự phần thử thách "Head to Head Challenge".

Nhiều người nhận xét hành động của đại diện Việt Nam vô cùng dễ thương và thân thiện.

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Đỗ Thị Hà diện 'đồ cũ' của Khánh Vân nhưng ghi điểm tuyệt đối vì điều này - Ảnh 5

Đỗ Thị Hà nhận nhiều lời khen trong những ngày qua

Sau một năm hoãn vì dịch bệnh, Miss World 2021 trở lại tại San Juan, Puerto Rico, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Đương kim Hoa hậu Thế giới là Toni-Ann Singh, đăng quang năm 2019. Cuộc thi diễn từ ngày 19/11 đến 16/12. Đỗ Thị Hà và thí sinh đã trải qua vòng thi tài năng, thử thách đối đầu, ghi hình phần "Dances of the World"...

Ảnh: Tổng hợp

Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng

Hành động mới nhất của Đỗ Thị Hà dành cho Hoa hậu Trung Quốc khiến fan mát lòng

Khán giả đang dành lời khen cho hành động này của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

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Từ khóa:   Miss World đỗ thị hà Miss World Hoa hậu

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