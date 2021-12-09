Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021

Hậu trường 09/12/2021 12:13

Đỗ Thị Hà “chặt đẹp” nhiều thí sinh khác tại đấu trường sắc đẹp Miss World nhờ lợi thế đôi chân dài đẹp hiếm có khó tìm.

Dù lên đường và chinh chiến 1 mình tại Puerto Rico nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phụ lòng người hâm mộ khi liên tiếp gửi tin vui từ Miss World 2021. Mới đây, trong phần thi Top Model, đại diện Việt Nam đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc và là đại diện duy nhất của Châu Á khi xếp hạng 13/123 thí sinh trong phần thi quan trọng này. 

 Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 1Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 2

Đỗ Thị Hà cân team châu Á khi lọt Top 13 Top Model

Từng bị soi khuyết điểm body thế nhưng Đỗ Thị Hà đã chứng minh "level" không thua kém ai khi "bung lụa" phô diễn hình thể tại Puerto Rico. Ngay sau khi một mình cân team châu Á lọt Top 13, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã gây sốt khi tung bộ ảnh diện bikini nhỏ xíu, uốn éo trưng trổ trọn 3 vòng đâu ra đấy để "sống ảo". Mặc dù không có cơ bụng số 11 như nhiều đối thủ nhưng đại diện Việt Nam lại ghi điểm tuyệt đối vì đôi chân dài 1m11 cực phẩm không tì vết.

Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 3Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 4Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 5Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 6

Nàng hậu thả dáng khoe chân dài miên man không tì vết tại Puerto Rico

Bên cạnh đôi chân dài miên man, thần thái sắc lạnh khiến bộ ảnh của Đỗ Hà càng thêm cuốn hút. Đó cũng chính là lý do vì sao nàng hậu của Việt Nam được đánh giá cao sau những sải catwalk xuất sắc tại phần thi Top Model vừa qua.

Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 7Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 8Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 9

Cô luôn ghi điểm với nhan sắc đỉnh cao cùng sự thân thiện

Sáng nay, Hoa hậu Gen Z cũng nhận được tin vui bước tiếp vào vòng 2 của phần thi Head to Head. Đây được coi là một trong những phần thi vô cùng quan trọng tại Miss World. Mặc dù nàng hậu thừa nhận rất khó để chạm đến vương miện tại cuộc thi sắc đẹp lớn này nhưng với nhan sắc nổi bật giữa “rừng” người đẹp cùng tinh thần nhiệt huyết, giữ “lửa chiến” và tràn đầy năng lượng trong mọi hoạt động, Đỗ Thị Hà luôn được người hâm mộ kỳ vọng cao sẽ đem hình ảnh người phụ nữ vươn xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Đỗ Thị Hà diện bikini 'uốn éo trưng trổ' đâu ra đấy, bước tiếp vào vòng thi quan trọng tại Miss World 2021 - Ảnh 10

Đại diện Việt Nam bước tiếp vào phần thi Head to Head quan trọng

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