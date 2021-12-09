Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh!

Hậu trường 09/12/2021 09:42

Với số đo vòng eo 54cm, Midu “vượt mặt” vòng eo 56 nổi tiếng của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Midu vừa đăng tải dòng trạng thái với tâm trạng khá vui vẻ, thoải mái cùng bức hình với vóc dáng “mi nhon”. Điều đáng chú ý trong dòng chia sẻ này, Midu tự tin khoe vòng eo con kiến với số đo đáng ngưỡng mộ 54cm. Ngay lập tức, con số ấn tượng này khiến nhiều người đặt lên bàn cân so sánh với vòng eo 56 của Ngọc Trinh.

Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh! - Ảnh 1
Midu bất ngờ tiết lộ vòng eo 54cm đáng ngưỡng mộ

'Xin chào, vòng eo 54', nữ diễn viên viết trên trang cá nhân kèm theo bức ảnh vòng eo “con kiến” khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Với số đo 54cm, đàn em chính thức vượt qua vòng eo 56cm nổi tiếng là tiêu chuẩn của nữ hoàng nội y sexy Ngọc Trinh.

Với chiều cao 1m60, mức cân nặng chỉ 40kg khiến Midu vốn đã nhỏ bé lộ rõ thân hình gầy guộc, khẳng khiu. Điều này thể hiện rõ qua hình ảnh bàn chân được nữ diễn viên 8X chia sẻ. Những ngón chân xương xẩu, với nhiều đường gân chằng chịt từ phần cổ chân xuống vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của cô.

Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh! - Ảnh 2
Midu kiểm soát nghiêm ngặt cân nặng của mình thường xuyên
Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh! - Ảnh 3
Cô cũng thường xuyên chia sẻ chế độ ăn uống giảm cân của mình

Midu nổi tiếng là hotgirl Việt với vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cô sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng cùng gương mặt thanh thoát, không thua kém bất kỳ mỹ nhân Việt nào. Hiện tại với số đo 54cm, nhiều người đã không khỏi kinh ngạc khi cô có thể “vượt mặt” số đo 56 của Ngọc Trinh.

Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh! - Ảnh 4
Ngoại hình đáng ngưỡng mộ của Midu

Trong khi đó, mỹ nhân gốc Trà Vinh trong đợt nghỉ dịch vừa qua lại khiến cư dân mạng khá “sốc” khi đăng tải hình ảnh cô trông có vẻ “mũm mĩm” hơn trước đây một chút. Ngọc Trinh cũng đăng đàn “than thở” rằng cô đã 'hết giữ nỗi' cân nặng của mình cũng như làm cho vòng eo tăng size chóng mặt sau những ngày ở nhà nghỉ dịch. Cụ thể, người đẹp viết: 'Tròn 50kg rồi. Eo cũng 59 rồi. Hết giữ nổi nữa rồi, thôi cho nó bung xõa qua cái dịch luôn'.

Midu khoe vòng eo con kiến 54cm, chính thức soán ngôi Ngọc Trinh! - Ảnh 5
Ngọc Trinh hết giữ nổi vòng eo 56 nổi tiếng

 

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