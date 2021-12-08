Mới comeback, Hải Tú đã vượt mặt sao hạng A của Vbiz lọt Top Google tìm kiếm 2021

Mới comeback thời gian gần đây nhưng Hải Tú lại một lần nữa gây bão mạng xã hội khi Google chính thức công bố danh sách quy tụ những cái tên lọt Top Google Search 2021.
- Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!
- Tưởng 'sóng yên biển lặng', chị gái Đặng Thu Thảo lại lên bài tuyên bố sốc về Tân Hoa hậu Thùy Tiên
Ngày 8/12, Google công bố danh sách “Xu hướng tìm kiếm nổi bật năm 2021”, Google Year In Search 2021 – Google một năm tìm kiếm, bao gồm Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2021 cùng 14 hạng mục tìm kiếm khác nhau trên Google Tìm kiếm (Google Search). Đáng chú ý, mảng nhân vật quy tụ hàng loạt cái tên làm “dậy sóng” dư luận trong năm qua. Những nội dung trong danh sách này thể hiện bức tranh toàn cảnh về chủ đề mà người Việt quan tâm nhất trong năm nay.
Bên cạnh những cái nhân vật “tạo bão” dư luận trong năm 2021 của quốc tế như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Triệu Vy thì nghiễm nhiên Hải Tú xếp vị trí thứ 4 trong danh sách này. Riêng hạng mục "Nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm" với 10 cái tên góp mặt, trong đó có 4 ngôi sao nổi tiếng giới Vbiz bao gồm: Hải Tú, Thiều Bảo Trâm, Hoài Linh và Nathan Lee. Sự góp mặt của Hải Tú khiến không ít người thắc mắc và đặt dấu chấm hỏi: Vì sao một nữ tân binh Vbiz mới debut lại được nhiều người quan tâm đến thế? Tuy nhiên, những ai thường hóng hớt chuyện showbiz cũng đã có cho mình câu trả lời.
Trong năm qua, người đẹp 24 tuổi bị đồn thổi có mối quan hệ tình cảm với Sơn Tùng - MTP sau khi xuất hiện cùng nam ca sĩ trong MV Chúng ta của hiện tại. Cô cũng được cho là nguyên nhân khiến giọng ca gốc Thái Bình chia tay với người yêu thanh xuân 8 năm Thiều Bảo Trâm.
Vào đầu năm 2021, Hải Tú là một trong những cái tên được quan tâm nhất khi vướng vào ồn ào tình ái tay ba. Giữa lúc drama đang căng như dây đàn thì nữ diễn viên "biệt tăm" hoàn toàn trên mạng xã hội. Vắng bóng Vbiz một thời gian dài đến tháng 11, "gà cưng" Sơn Tùng mới chính thức lộ diện vào đúng dịp sinh nhật tuổi 24. Đây cũng chính là khoảng thời gian cô vướng vào nhiều ồn ào nhất trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật: Từ nghi vấn hẹn hò Sơn Tùng đến loạt "hint" vừa sinh con đầu lòng. Điều này đã tạo ra sự bùng nổ trên không gian tìm kiếm. Vì lẽ đó mà Hải Tú nằm trong Top 4 "Nhân vật được quan tâm nhiều nhất năm" do Google công bố là điều hiển nhiên.