Mới comeback, Hải Tú đã vượt mặt sao hạng A của Vbiz lọt Top Google tìm kiếm 2021

Ngày 8/12, Google công bố danh sách “Xu hướng tìm kiếm nổi bật năm 2021”, Google Year In Search 2021 – Google một năm tìm kiếm, bao gồm Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2021 cùng 14 hạng mục tìm kiếm khác nhau trên Google Tìm kiếm (Google Search). Đáng chú ý, mảng nhân vật quy tụ hàng loạt cái tên làm “dậy sóng” dư luận trong năm qua. Những nội dung trong danh sách này thể hiện bức tranh toàn cảnh về chủ đề mà người Việt quan tâm nhất trong năm nay.

Hải Tú dẫn đầu loạt sao Vbiz lọt top 10 Nhân vật được quan tâm nhiều nhất năm

Bên cạnh những cái nhân vật “tạo bão” dư luận trong năm 2021 của quốc tế như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Triệu Vy thì nghiễm nhiên Hải Tú xếp vị trí thứ 4 trong danh sách này. Riêng hạng mục "Nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm" với 10 cái tên góp mặt, trong đó có 4 ngôi sao nổi tiếng giới Vbiz bao gồm: Hải Tú, Thiều Bảo Trâm, Hoài Linh và Nathan Lee. Sự góp mặt của Hải Tú khiến không ít người thắc mắc và đặt dấu chấm hỏi: Vì sao một nữ tân binh Vbiz mới debut lại được nhiều người quan tâm đến thế? Tuy nhiên, những ai thường hóng hớt chuyện showbiz cũng đã có cho mình câu trả lời.