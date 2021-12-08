Chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang liên tục tố Thùy Tiên mua giải và viết với lời lẽ khó nghe từ khi bắt đầu đi thi Hoa hậu tới khi đăng quang.

Việc Thùy Tiên là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được nhiều người tán thưởng. Bên cạnh đó, cô cũng dính không ít ồn ào.

Không những bị khán giả chỉ trích, facebook Đặng Thùy Trang còn bị khóa. Đến ngày 8/12, cô đăng tải bài viết mới nhắc đến tên Tân Hoa hậu.

"Bây giờ mới hiểu cảm giác bị khoá Facebook vài ngày, vô tình được PR miễn phí. Kể cũng vui, có thời gian để mình đọc sách nhiều hơn là xem những bộ phim viễn tưởng anh hùng. Có thời gian để đi tận hưởng thiên nhiên đẹp của thác nước núi rừng Việt Nam hơn là ngồi cào phím khi thấy ai đó vu vơ vài câu vọng cổ. Tính ra tới thời điểm hiện tại mình thấy rất may mắn so với nhiều người... Sống đừng có để mắc nợ ai, nợ nhiều quá là gánh nghiệp đó!", Đặng Thùy Trang viết.

Bài đăng của chị gái Đặng Thu Thảo sau khi lấy lại được Facebook.

Không những thế, chị gái Đặng Thu Thảo còn ẩn ý thêm: "Cứ như đang xem phim hài Sác Lô vậy đó. Người tưởng mất nhưng chưa chắc mất, người tưởng được chưa chắc đã được. Tẩy trắng thành công...".

Việc Đặng Thùy Trang phủ nhận thành tích và sự nỗ lực cố gắng của Thùy Tiên khiến nhiều người bức xúc.

Những bài đăng trước đây của Đặng Thùy Trang.

Mọi ồn ào của hai người đẹp bắt đầu từ món nợ cách đây nhiều năm. Chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên từng có ồn ào nợ nần dai dẳng. Theo đó, chị gái Đặng Thu Thảo tố Thùy Tiên nợ nần 1,5 tỷ nhưng trốn tránh không trả.

Trong khi đó, Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này. Sau khi làm việc với luật sư, nàng hậu trình báo sự việc lên công an. Tuy nhiên tới hiện tại, cuộc chiến của chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.