Tân Hoa hậu bị "đào" lại clip xé giấy nợ cách đây nhiều năm hay bị chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo liên tục lên bài tố mua giải. Khánh My - một chân dài khác cũng "đá xéo" ồn ào này. Sau 2 ngày bị chỉ trích, Khánh My mới đây đã livestream làm võ vấn đề.

"Một lần có thể các bạn nghĩ sai, nhưng lần 2 My giải thích rồi, lần 3 My nhận sai, lỗi do văn My không hay, nhưng các bạn vẫn không nghe. Tại sao chúng ta sống máu lạnh như vậy? Tại sao quy chụp bắt người ta sai là sai và bắt người ta theo ý mình?

Thêm một cái nữa, có thể My sai, các bạn comment nhẹ nhàng nhưng lại inbox chửi người thân của My. Các bạn có thể thần tượng ai đó, nói My sai cũng được nhưng nói nhẹ nhàng được không? Các bạn dùng từ rất mất văn hóa, xúc phạm, sỉ nhục người ta...

Tại sao căng thẳng với nhau vậy? Dù My có viết không đúng, văn không hay thì hãy cho My giải thích. Đằng này giải thích thì kêu My câm mồm, không được nói, sai rồi... Ủa là sao? Nói bảo câm mồm, không nói thì bảo chắc nó sai", Khánh My bức xúc.

Khánh My livestream giải thích.

Chân dài 9X cũng giải thích thêm: "Mỗi người có một cách suy nghĩ và trình bày khác nhau. My thấy lạ là tại sao mình đăng theo hướng tích cực là 'thời gian gần đây My thấy chuyện đăng quang, đoạt giải trong cuộc thi nào đó hay bị tin đồn mua giải hay do mua giải'.

My cũng từng bị rất nhiều người nói vậy rồi nên mới nghĩ, tại sao lần đầu tiên Việt Nam có người đăng quang, không tự hào mà lại xảy ra nhiều tin đồn như vậy.

Rồi My mới nói, nếu lỡ họ có mua nhưng tất cả những người khán giả đều công nhận thì mình phải công nhận, tại sao mình đạp người bên cạnh mình xuống?"

Tuy nhiên, lời thanh minh của Khánh My khiến một số người thất vọng vì dài dòng. "Nói nhiều quá chị ơi, càng thanh minh càng sai thôi", một tài khoản viết.

Chân dài gay gắt đáp trả: "Xin lỗi em nha chị chưa bao giờ nhận chị sai, chỉ nói là văn chị không hay. Chị làm gì mà sai, em giải thích đi? Chị xúc phạm ai, chị chửi ai, nói tên ABCD mua giải không hay chỉ đang nói về vấn đề sao người khác làm cái gì cũng không công nhận hết vậy?

Đừng có sân si và hãy công nhận thành công của người ta đi, mua hay không mua là chuyện của người ta".

Khánh My.

Trước đó, chiều 5/12, Khánh My đăng quan điểm gây tranh cãi trên mạng: "Mua giải là chuyện thường tình, bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không?

Trên đời này làm gì có gì 'trong sạch - công tâm 100%'? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác".