Khánh My livestream làm rõ nghi vấn 'đá xéo' Thùy Tiên mua giải, thái độ cư dân mạng lại thế này

Hậu trường 07/12/2021 09:22

Lên tiếng giải thích ồn ào liên quan đến Thùy Tiên nhưng có vẻ lời nói của Khánh My không được lòng cư dân mạng cho lắm.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), scandal liên tục bủa vây Thùy Tiên.

Tân Hoa hậu bị "đào" lại clip xé giấy nợ cách đây nhiều năm hay bị chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo liên tục lên bài tố mua giải. Khánh My - một chân dài khác cũng "đá xéo" ồn ào này. Sau 2 ngày bị chỉ trích, Khánh My mới đây đã livestream làm võ vấn đề.

Khánh My livestream làm rõ nghi vấn 'đá xéo' Thùy Tiên mua giải, thái độ cư dân mạng lại thế này - Ảnh 1
Khánh My bị nghi ngờ "đá xéo" Thùy Tiên. 

Khánh My khẳng định, status của cô được chia sẻ theo hướng tích cực, nhưng một số cư dân mạng lại hiểu sai ý cô. 

"Một lần có thể các bạn nghĩ sai, nhưng lần 2 My giải thích rồi, lần 3 My nhận sai, lỗi do văn My không hay, nhưng các bạn vẫn không nghe. Tại sao chúng ta sống máu lạnh như vậy? Tại sao quy chụp bắt người ta sai là sai và bắt người ta theo ý mình?

Thêm một cái nữa, có thể My sai, các bạn comment nhẹ nhàng nhưng lại inbox chửi người thân của My. Các bạn có thể thần tượng ai đó, nói My sai cũng được nhưng nói nhẹ nhàng được không? Các bạn dùng từ rất mất văn hóa, xúc phạm, sỉ nhục người ta...

Tại sao căng thẳng với nhau vậy? Dù My có viết không đúng, văn không hay thì hãy cho My giải thích. Đằng này giải thích thì kêu My câm mồm, không được nói, sai rồi... Ủa là sao? Nói bảo câm mồm, không nói thì bảo chắc nó sai", Khánh My bức xúc.

Khánh My livestream làm rõ nghi vấn 'đá xéo' Thùy Tiên mua giải, thái độ cư dân mạng lại thế này - Ảnh 2
Khánh My livestream giải thích. 

Chân dài 9X cũng giải thích thêm: "Mỗi người có một cách suy nghĩ và trình bày khác nhau. My thấy lạ là tại sao mình đăng theo hướng tích cực là 'thời gian gần đây My thấy chuyện đăng quang, đoạt giải trong cuộc thi nào đó hay bị tin đồn mua giải hay do mua giải'.

My cũng từng bị rất nhiều người nói vậy rồi nên mới nghĩ, tại sao lần đầu tiên Việt Nam có người đăng quang, không tự hào mà lại xảy ra nhiều tin đồn như vậy.

Rồi My mới nói, nếu lỡ họ có mua nhưng tất cả những người khán giả đều công nhận thì mình phải công nhận, tại sao mình đạp người bên cạnh mình xuống?"

Tuy nhiên, lời thanh minh của Khánh My khiến một số người thất vọng vì dài dòng. "Nói nhiều quá chị ơi, càng thanh minh càng sai thôi", một tài khoản viết. 

Chân dài gay gắt đáp trả: "Xin lỗi em nha chị chưa bao giờ nhận chị sai, chỉ nói là văn chị không hay. Chị làm gì mà sai, em giải thích đi? Chị xúc phạm ai, chị chửi ai, nói tên ABCD mua giải không hay chỉ đang nói về vấn đề sao người khác làm cái gì cũng không công nhận hết vậy?

Đừng có sân si và hãy công nhận thành công của người ta đi, mua hay không mua là chuyện của người ta".

Khánh My livestream làm rõ nghi vấn 'đá xéo' Thùy Tiên mua giải, thái độ cư dân mạng lại thế này - Ảnh 3
Khánh My.

Trước đó, chiều 5/12, Khánh My đăng quan điểm gây tranh cãi trên mạng: "Mua giải là chuyện thường tình, bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không?

Trên đời này làm gì có gì 'trong sạch - công tâm 100%'? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác".

NÓNG: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên nói rõ tin đồn mua giải

NÓNG: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên nói rõ tin đồn mua giải

Từ khi lên đường tham dự Miss Grand International tới lúc đăng quang, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bủa vây bởi tin đồn mua giải râm ran trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   thùy tiên khánh my khánh my thùy tiên khánh my mua giải

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 42 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?