Quan điểm của chân dài Khánh My bị cư dân mạng ném đá, chỉ trích đúng lúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Hòa chung niềm vui của khán giả, nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng tới Tân Hoa hậu.

Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu.

Sau chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, Khánh My là người tiếp theo bị chỉ trích khi bàn chuyện mua giải. Chiều 5/12, Khánh My đăng quan điểm gây tranh cãi trên mạng:

"Mua giải là chuyện thường tình, bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không?

Trên đời này làm gì có gì 'trong sạch - công tâm 100%'? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác", tình địch một thời Ngọc Trinh viết.

Bài viết gây tranh cãi của Khánh My.

Dù không nhắc đích danh tới ai nhưng việc Khánh My bàn chuyện mua giải giữa thời điểm Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu khiến nhiều người nghi ngờ cô đang ám chỉ Tân Hoa hậu. Nhiều cư dân mạng ném đá, chỉ trích chân dài Kiên Giang vì phát ngôn nhạy cảm, thậm chỉ "quay xe" với Khánh My.

Khánh My.

Trước sức ép của dư luận, Khánh My không những không lên tiếng giải thích hay xin lỗi mà ngược lại còn mắng ngược cư dân mạng ném đá cô: "Đọc cái status mà không hiểu được 'đủ' và 'đúng'... mà thi nhau vào chửi. Đúng là buồn cười giới trẻ bây giờ, tay nhanh hơn não quá nhiều.

Đúng là tâm thế nào chỉ nghĩ ra đúng được thế ấy mà lại trách người. Chỉ vài người hiểu được ý nghĩa tôi muốn nói. Đúng là xã hội bây giờ... ngao ngán".

Chân dài 9X còn mắng ngược ai ném đá cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-my-phat-ngon-soc-khi-thuy-tien-dang-quang-miss-grand-mua-giai-la-chuyen-thuong-tinh-439992.html