Không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, người đẹp tự mình làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ…

Tân Hoa hậu Hòa Bình 2021 có tuổi thơ cơ cực - Ảnh: Internet

Dù vậy, Thùy Tiên vẫn luôn lạc quan. Mỹ nhân sinh năm 1998 chia sẻ: "Tôi may mắn vì tôi có sức khỏe. Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình. Tôi may mắn đại diện cho nét đẹp vẹn toàn cả về trí tuệ lẫn sắc vóc của phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới".

Với nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ghi dấu ấn trên làng mẫu Việt từ rất sớm. Cô là Á khôi, người mẫu quen mặt, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái.

Người đẹp tại Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Với chiến thắng thuyết phục tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thực sự chứng minh được tài năng, sức hút và sự nỗ lực của bản thân.