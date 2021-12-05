Ít ai biết được rằng để có được thành công như ngày hôm nay, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Tối ngày 4/12, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức bước vào vòng chung kết của Miss Grand International. Tại đây, người đẹp đã có màn thể hiện xuất sắc và làm nên lịch sử trên đấu trường nhan sắc cho nước nhà. Giây phút vỡ òa trong hạnh phúc - Ảnh chụp màn hình Xuất sắc từ những vòng đầu, Thùy Tiên luôn khiến fan hâm mộ tự hào và khen ngợi không tiếc lời. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để có được thành công như ngày hôm nay, người đẹp cũng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Đại diện Việt Nam đã làm nên lịch sử tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh chụp màn hình Thùy Tiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ người đẹp chia tay lúc cô mới 4 tuổi. Thùy Tiên được dì ruột nuôi lớn đến khi 18 tuổi. Sau đó, cô theo học tại trường đại học KHXH&NV. Có lẽ chính vì hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn nên bản thân Thùy Tiên luôn nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ và hoài bão. Người đẹp thể hiện vô cùng xuất sắc tại đấu trường quốc tế - Ảnh: Internet Trong một lần chia sẻ về gia đình trước truyền thông, cô đã không ngần ngại tiết lộ về hoàn cảnh và những khốn khó bản thân đã trải qua. Thùy Tiên khẳng định mình không phải là cô công chúa sống trong lâu đài màu hồng. Người đẹp thẳng thắn bày tỏ: "Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập".

Không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, người đẹp tự mình làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ… Tân Hoa hậu Hòa Bình 2021 có tuổi thơ cơ cực - Ảnh: Internet Dù vậy, Thùy Tiên vẫn luôn lạc quan. Mỹ nhân sinh năm 1998 chia sẻ: "Tôi may mắn vì tôi có sức khỏe. Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình. Tôi may mắn đại diện cho nét đẹp vẹn toàn cả về trí tuệ lẫn sắc vóc của phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới". Với nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ghi dấu ấn trên làng mẫu Việt từ rất sớm. Cô là Á khôi, người mẫu quen mặt, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Người đẹp tại Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet Với chiến thắng thuyết phục tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thực sự chứng minh được tài năng, sức hút và sự nỗ lực của bản thân.

Miss Grand 2021: Đáp gọn 'đỉnh của chóp' trước giờ G, Thùy Tiên xuất sắc mang vương miện về cho Việt Nam Với những màn thể hiện vô cùng xuất sắc tại đấu trường nhan sắc quốc tế, đại diện Việt Nam - Thùy Tiên đã chính thức giành vương miện Miss Grand 2021.

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