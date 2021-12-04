Miss Grand 2021: Đáp gọn 'đỉnh của chóp' trước giờ G, Thùy Tiên xuất sắc mang vương miện về cho Việt Nam

Hậu trường 04/12/2021 22:29

Với những màn thể hiện vô cùng xuất sắc tại đấu trường nhan sắc quốc tế, đại diện Việt Nam - Thùy Tiên đã chính thức giành vương miện Miss Grand 2021.

Xuyên suốt hành trình tham dự Miss Grand, người đẹp sinh năm 1998 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn là chiến binh "máu chiến 5.000 máu" bởi hàng loạt phần thể hiện đầy ấn tượng. 

Miss Grand 2021: Đáp gọn 'đỉnh của chóp' trước giờ G, Thùy Tiên xuất sắc mang vương miện về cho Việt Nam - Ảnh 1
Nhan sắc rạng ngời của Thùy Tiên đêm chung kết - Ảnh: Miss Grand International 2021

Tối ngày 4/12, Thùy Tiên đã chính thức bước vào vòng chung kết của Miss Grand International. Tại đây, người đẹp đã có màn thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Sau màn hùng biện vô cùng dõng dạc trả lời bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái, đại diện Việt Nam nhận được vô số tiếng hò hét, cổ vũ từ khán gải quốc gia chủ nhà.

Miss Grand 2021: Đáp gọn 'đỉnh của chóp' trước giờ G, Thùy Tiên xuất sắc mang vương miện về cho Việt Nam - Ảnh 2
Đại diện Việt Nam đăng quang đầy thuyết phục - Ảnh chụp màn hình

Trước khi nắm tay chờ kết quả chung cuộc, Thùy Tiên chia sẻ bằng cả 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Thái. Tạm dịch 1 phần nội dung chia sẻ của cô như sau: "Không thể tin nổi tôi lại đứng ở vị trí này. Tôi vô cùng hồi hộp và run. Tôi đã sẵn sàng ở Thái 1 năm". Có thể nói, hành trình vừa qua của Thùy Tiên ở Miss Grand International khiến netizen vô cùng tự hào.

Miss Grand 2021: Đáp gọn 'đỉnh của chóp' trước giờ G, Thùy Tiên xuất sắc mang vương miện về cho Việt Nam - Ảnh 3
Thùy Tiên hồi hộp chờ giây phút công bố kết quả - Ảnh chụp màn hình

Sau cùng với những màn thể hiện "trên cả tuyệt vời" trên đất Thái, Thùy Tiên đã chính thức mang vương miện về cho nước nhà khiến cả MXH đêm nay bùng nổ vì ăn mừng chiến thắng thuyết phục.

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp'

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp'

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên có màn trình diễn xuất sắc tại đêm bán kết Miss Grand International 2021.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Miss Grand 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?