Với những màn thể hiện vô cùng xuất sắc tại đấu trường nhan sắc quốc tế, đại diện Việt Nam - Thùy Tiên đã chính thức giành vương miện Miss Grand 2021.

Xuyên suốt hành trình tham dự Miss Grand, người đẹp sinh năm 1998 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn là chiến binh "máu chiến 5.000 máu" bởi hàng loạt phần thể hiện đầy ấn tượng.

Nhan sắc rạng ngời của Thùy Tiên đêm chung kết - Ảnh: Miss Grand International 2021

Tối ngày 4/12, Thùy Tiên đã chính thức bước vào vòng chung kết của Miss Grand International. Tại đây, người đẹp đã có màn thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Sau màn hùng biện vô cùng dõng dạc trả lời bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái, đại diện Việt Nam nhận được vô số tiếng hò hét, cổ vũ từ khán gải quốc gia chủ nhà.

Đại diện Việt Nam đăng quang đầy thuyết phục - Ảnh chụp màn hình

Trước khi nắm tay chờ kết quả chung cuộc, Thùy Tiên chia sẻ bằng cả 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Thái. Tạm dịch 1 phần nội dung chia sẻ của cô như sau: "Không thể tin nổi tôi lại đứng ở vị trí này. Tôi vô cùng hồi hộp và run. Tôi đã sẵn sàng ở Thái 1 năm". Có thể nói, hành trình vừa qua của Thùy Tiên ở Miss Grand International khiến netizen vô cùng tự hào.

Thùy Tiên hồi hộp chờ giây phút công bố kết quả - Ảnh chụp màn hình

Sau cùng với những màn thể hiện "trên cả tuyệt vời" trên đất Thái, Thùy Tiên đã chính thức mang vương miện về cho nước nhà khiến cả MXH đêm nay bùng nổ vì ăn mừng chiến thắng thuyết phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/miss-grand-2021-dap-gon-dinh-cua-chop-truoc-gio-g-thuy-tien-xuat-sac-mang-vuong-mien-ve-cho-viet-nam-439913.html