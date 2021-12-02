Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên có màn trình diễn xuất sắc tại đêm bán kết Miss Grand International 2021.
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Tối ngày 2/12 (giờ Thái Lan), bán kết Miss Grand International 2021 đã chính thức diễn ra. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn giữ phong độ ổn định từ khi nhập cuộc tới nay.
Trong đêm bán kết, Thùy Tiên diện đầm dạ hội màu đỏ đính đá, khoét ngực gợi cảm. Xuất hiện trên sân khấu, Thùy Tiên tỏa sáng với thần thái tự tin, quyến rũ. Cô tự hào dõng dạc hô to: "Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand Vietnam". Dưới phần bình luận livestream, nhiều người hâm mộ Việt Nam và quốc tế đồng loạt cổ cũ cho Thùy Tiên.
Thùy Tiên tỏa sáng trong bộ đầm dạ hội đỏ đính đá, khoét ngực gợi cảm, dõng dạc hô to.
Ngay từ khi bước ra sân khấu, Thùy Tiên ngay lập tức gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin, cuốn hút.
Sau khi hoàn thành phần trình diễn dạ hội, Thuỳ Tiên bước vào vòng thi Swimsuit. Vốn sở hữu body "cực khét", Thùy Tiên khéo khoe được vẻ đẹp hình thể trong bộ bikini màu xanh mát mắt. Chân dài 9X tự tin sải bước trên sàn catwalk đầy năng lượng. Đặc biệt, ở mỗi điểm dừng và kết hợp vũ đạo, đại diện Việt Nam đều để lại ấn tượng cho khán giả.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên chào sân ấn tượng trong phần thi bikini.
Những bước đi tràn đầy năng lượng, cuốn hút của Thùy Tiên khiến cả khán phòng phấn khích.