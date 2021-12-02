Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp'

Hậu trường 02/12/2021 21:37

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên có màn trình diễn xuất sắc tại đêm bán kết Miss Grand International 2021.

Tối ngày 2/12 (giờ Thái Lan), bán kết Miss Grand International 2021 đã chính thức diễn ra. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn giữ phong độ ổn định từ khi nhập cuộc tới nay.

Trong đêm bán kết, Thùy Tiên diện đầm dạ hội màu đỏ đính đá, khoét ngực gợi cảm. Xuất hiện trên sân khấu, Thùy Tiên tỏa sáng với thần thái tự tin, quyến rũ. Cô tự hào dõng dạc hô to: "Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand Vietnam". Dưới phần bình luận livestream, nhiều người hâm mộ Việt Nam và quốc tế đồng loạt cổ cũ cho Thùy Tiên.

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 1

Thùy Tiên tỏa sáng trong bộ đầm dạ hội đỏ đính đá, khoét ngực gợi cảm, dõng dạc hô to.

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 2

Ngay từ khi bước ra sân khấu, Thùy Tiên ngay lập tức gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin, cuốn hút.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn dạ hội, Thuỳ Tiên bước vào vòng thi Swimsuit. Vốn sở hữu body "cực khét", Thùy Tiên khéo khoe được vẻ đẹp hình thể trong bộ bikini màu xanh mát mắt. Chân dài 9X tự tin sải bước trên sàn catwalk đầy năng lượng. Đặc biệt, ở mỗi điểm dừng và kết hợp vũ đạo, đại diện Việt Nam đều để lại ấn tượng cho khán giả. 

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 3

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chào sân ấn tượng trong phần thi bikini.

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 4

Thùy Tiên tỏa sáng tại bán kết Miss Grand 2021, diễn áo tắm hay dạ hội đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 5

Những bước đi tràn đầy năng lượng, cuốn hút của Thùy Tiên khiến cả khán phòng phấn khích. 

 

Bắt trọn khoảnh khắc các nàng hậu Thái Lan mê tít Miss Grand Vietnam Thùy Tiên sau phần thi Quốc phục

Bắt trọn khoảnh khắc các nàng hậu Thái Lan mê tít Miss Grand Vietnam Thùy Tiên sau phần thi Quốc phục

Thùy Tiên đã thu hút lượng lớn người hâm mộ sau phần thi Quốc phục diễn ra vào tối qua. Ngay cả Miss Grand Thailand 2020 và Miss Grand Thailand 2019 cũng không giấu được sự phấn khích khi gặp Thùy Tiên tại hậu trường.

Xem thêm
Từ khóa:   thùy tiên thùy tiên thi bikini Miss Grand thùy tiên bán kết miss grand

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?