Tối ngày 2/12 (giờ Thái Lan), bán kết Miss Grand International 2021 đã chính thức diễn ra. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn giữ phong độ ổn định từ khi nhập cuộc tới nay.

Trong đêm bán kết, Thùy Tiên diện đầm dạ hội màu đỏ đính đá, khoét ngực gợi cảm. Xuất hiện trên sân khấu, Thùy Tiên tỏa sáng với thần thái tự tin, quyến rũ. Cô tự hào dõng dạc hô to: "Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand Vietnam". Dưới phần bình luận livestream, nhiều người hâm mộ Việt Nam và quốc tế đồng loạt cổ cũ cho Thùy Tiên.