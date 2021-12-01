Những ngày qua, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang là cái tên “làm mưa làm gió” tại cuộc thi Miss Grand International 2021 khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng do người hâm mộ bình chọn. Mới đây, Thùy Tiên lại nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trong phần thi Quốc phục nhờ nụ cười rạng tỏa sáng cùng thần thái catwalk đầy tự tin.

Trong các video do khán giả tại sân khấu quay lại, tiếng hò reo dành cho sự xuất hiện của Thùy Tiên lớn đến mức ngay cả Thùy Tiên đang trình diễn cũng bất ngờ mà cười tươi hơn. Trong đó, tiếng hò reo lớn nhất chắc chắn phải kể đến Miss Grand Thailand 2020 - Nam Patcharaporn Chantarapadit và Á hậu Miss Grand International 2019 - Coco Arayha Suparurk. Hai nàng hậu thể hiện sự ủng hộ đặc biệt dành cho Thùy Tiên khi hình ảnh của đại diện Việt Nam quá nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Sau khi Thùy Tiên vừa hoàn thành phần thi của mình, cả hai nàng hậu Thái Lan này đã không giấu được sự phấn khích mà lao nhanh lên sân khấu trò chuyện cùng Thùy Tiên. Bắt gặp được sự tương tác quá đáng yêu giữa 3 cô gái, cộng động fan Việt tỏ ra vô cùng thích thú và mong rằng 2 chị đẹp có thể truyền một chút năng lượng may mắn cho Thùy Tiên trong chặng đường quan trọng sắp tới của cô.

Thêm vào đó, Thùy Tiên cũng tạo được sức hút lớn đối với giới truyền thông Thái khi một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường còn cố gắng sử dụng tiếng Việt để thực hiện phỏng vấn Thùy Tiên. Bởi sự đầu tư công phu của các nước dành cho Quốc phục, phần thi này dường như không chỉ thu hút khán giả, người hâm mộ mà ngay cả các thí sinh cũng cảm thấy thú vị khi được diện kiến những thiết kế độc lạ của đối thủ. Cuối chương trình, Thùy Tiên cũng hội ngộ bên đại diện Hongkong và đại diện Myanmar.

Bên cạnh đó, người hâm mộ đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh hai cánh tay chằng chịt vết bầm của Thùy Tiên trong hậu trường. Với thiết kế rất cầu kỳ, hoành tráng, vậy nên Thùy Tiên cũng như các thí sinh khác đã phải tập luyện và cố gắng rất nhiều để có thể mang đến những phần trình diễn “mãn nhãn” nhất. Tuy nhiên cô đã được đền đáp xứng đáng khi đạt mốc 100.000 người theo dõi chỉ sau đêm thi Quốc phục.

Mới đây, trang chủ của Miss Grand International 2021 đã đăng tải hình ảnh của 60 thí sinh và công bố thể lệ bình chọn cho Top 20 Best National Costume trên hai nền tảng Facebook và instagram chính thức của cuộc thi. Cổng bình chọn sẽ đóng vào 0h ngày 02/12/2021, hãy ấn theo dõi kênh và bình chọn cho đại diện Việt Nam – Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhé!

Ảnh: BTC