Vợ chồng JayKii và Mai Anh háo hức đón con đầu lòng

Từ khi kết hôn hồi tháng 9 đến nay, ca sĩ JayKii và người mẫu Mai Anh vun vén hạnh phúc gia đình. Cả hai đã đăng ký kết hôn trước giãn cách xã hội, sau đó dọn về sống chung tại căn hộ ở TP HCM. Họ cũng lên kế hoạch tổ chức đám cưới, mua nhà, sinh con, nhưng không ngờ em bé đến một cách diệu kỳ.

Mai Anh nói: “Chúng tôi ngơ ngơ ngác vì chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng cái gì chưa biết thì học, hai vợ chồng đang học cách trở thành bố mẹ". Khi biết tin mang thai, vợ chồng sung sướng, cảm ơn ông trời ban cho họ một món quà vô giá. JayKii đặc biệt biết ơn vợ đem đến niềm vui tuyệt vời này cho anh.

Cả hai mỗi ngày trông ngóng sự phát triển của con. Thai nhi càng lớn tháng, càng hay chuyển động trong bụng mẹ. Mai Anh cảm giác con bầu bạn, lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn với mình. Còn khi bố JayKii hát thì thầm bên bụng mẹ, bé luôn phản ứng, đạp trong bụng mẹ.Tuy mệt, Mai Anh vui mừng khi thấy con khỏe mạnh, não bộ phát triển.

Cả hai đang háo hức chào đón con đầu lòng, tất bật chuẩn bị phòng ốc, tã, sữa. JayKii lựa từng món đồ và luôn hỏi ý kiến bố mẹ vợ khi mua. Anh còn thương vợ ốm đau, hay bị chuột rút. Khi đó, nam ca sĩ ân cần, mát xa cho bạn đời. Vợ tăng cân ít, chỉ tăng từ 41kg lên 49kg nên anh lo lắng cô ăn uống không đủ chất, luôn sát sao chăm sóc cô từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Chuẩn bị chào đón con đầu lòng, đôi vợ chồng cảm thấy hạnh phúc hôn nhân như được nhân đôi. Cả hai vốn là bạn thân từ trước nên sống hòa hợp, ít tranh cãi. Nhờ có con, cả hai hiểu được sự quan tâm, thương yêu của nhau. Mai Anh thương chồng hơn vì thấy anh chu đáo chăm lo cho mình. JayKii cảm thấy cuộc sống viên mãn vì được làm chồng và trở thành người cha trong tương lai. Anh hy vọng mình có sự nghiệp ổn định để chu toàn cuộc sống của vợ, con. Ngoài ra, khi tình hình dịch ổn định, anh mong muốn cùng người thương tổ chức đám cưới để ghi lại kỷ niệm tình yêu.

Hơn bốn năm trong nghề, JayKii (tên thật: Trần Anh Quân) là nam ca sĩ hiếm hoi sở hữu hơn một tỷ lượt nghe nhạc số trên các nền tảng. Ca sĩ 28 tuổi được biết đến với nhiều bản hit: “Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen, Sao em nỡ, Càng lớn càng cô đơn, Yếu đuối ai xem”,...

Trương Hoàng Mai Anh sinh năm 1993, là hot girl lookbook có tiếng ở Hà Nội. Cô từng xuất hiện trong các MV cũng như các phim truyền hình: “Tuổi thanh xuân, Bánh đúc có xương, Ma làng 2”,... Cô sở hữu tổng cộng hơn một triệu người theo dõi trên Facebook và Instagram.

Ảnh: NVCC