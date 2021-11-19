Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021

Hậu trường 19/11/2021 11:27

Vừa qua, dàn Hoa Á hậu cùng “Bà trùm hoa hậu” và đạo diễn Hoàng Nhật Nam tổ chức tiệc chia tay Đỗ Hà trước ngày nàng hậu lên đường dự thi Miss World 2021.

Dù lịch trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2021 bận rộn, Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian tụ họp cùng hội chị em xinh đẹp gồm “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss World Vietnam, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Người đẹp Mai Phương trước ngày lên đường. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nhật Nam - người đã lên ý tưởng cho những bộ trang phục đặc biệt của Đỗ Hà tại cuộc thi quốc tế.

Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 1

Tại bữa tiệc, nàng hậu xứ Thanh xuất hiện nổi bật với chiếc đầm gợi cảm lệch vai cùng với đôi giày cao gót tôn lên đôi chân dài 1m11 của cô nàng. Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ không thể chối bỏ của cô nàng, dàn người đẹp có mặt để chung vui cùng Đỗ Hà cũng không kém phần xinh đẹp.

Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 2

Tiệc chia tay nàng hậu sinh năm 2001 diễn ra nhẹ nhàng, ấm cúng. Hoa hậu Đỗ Hà cùng hội chị em có cơ hội trò chuyện cùng nhau, nàng hậu cũng chia sẻ quá trình chuẩn bị cho cuộc thi sắp diễn ra. Đàn chị là Hoa hậu Tiểu Vy cũng chia sẻ những kinh nghiệm đi thi Miss World và chúc cho cô em sẽ đạt thành tích cao như mong đợi của hội chị em và người hâm mộ sắc đẹp.

Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 3

Top 3 Hoa Hậu Việt Nam 2020 cũng được dịp hội ngộ sau 1 năm đăng quang. Có thể thấy, dù xuất hiện với phong cách giản dị nhưng Đỗ Hà cùng Phương Anh và Ngọc Thảo vẫn toát lên sắc vóc nổi bật. Nhan sắc của cả ba được đánh giá là ngày càng thăng hạng sau nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 4

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Đỗ Hà chăm chỉ tập luyện catwalk cùng siêu mẫu Minh Tú, chứng tỏ bản thân tiến bộ lên từng ngày. Bên cạnh đó, nàng hậu còn dành thời gian để siết chặt dáng vóc tại phòng gym và đều đặn học múa để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình trong phần thi “Dances of the World”. Thời gian rảnh, cô trau dồi kỹ năng makeup cũng như luyện thêm giao tiếp để ứng xử.

Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 5Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 6

Sáng ngày 20/11, Đỗ Hà sẽ một mình bay đến đất nước Puerto Rico để tham gia vào hành trình chinh phục vương miện cùng hơn 100 đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Tuy không còn nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng fan hâm mộ cảm thấy yên tâm và kỳ vọng nhiều ở đại diện Miss World Việt Nam 2021 với năng lượng, sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng. Chúc cho Hoa hậu Đỗ Hà sẽ vươn tới những thành tựu đáng tự hào, xứng đáng với sự tập trung và tận tâm của nàng hậu đã dành ra trong suốt quá trình vừa qua.

Dàn hậu đình đám tụ họp chia tay Đỗ Hà trước ngày lên đường đi thi Miss World 2021 - Ảnh 7

Ảnh: BTC

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