Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021

Hậu trường 17/11/2021 12:57

Sáng ngày 16/11, Thùy Tiên chính thức lên đường sang Thái Lan, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2021.

 Sau khi đón nhận chiếc vương miện từ Sen Vang Entertainment - đơn vị nắm giữ bản quyền, đại diện Miss Grand Vietnam 2021 Thùy Tiên đã chuẩn bị đủ hành trang cho cuộc thi quốc tế. Cô nhanh chóng lên đường với sự cổ vũ của dàn hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Hà, Ngọc Thảo cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và “Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung.

Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021 - Ảnh 1

Xuất hiện tại sân bay trong màu áo lục sắc, người đẹp sinh năm 1998 muốn lan tỏa thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT. “Nước cờ” đầu tiên của Thùy Tiên được đánh giá cao, đầy khéo léo trong việc lấy lòng người hâm mộ trên đất Thái Lan - nơi được xem là thiên đường dành cho cộng đồng LGBT.

Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021 - Ảnh 2

Đáng chú ý, đông đảo fan hâm mộ cũng xuất hiện tại sân bay để tiễn Thùy Tiên lên đường. Gương mặt của cô nàng toát lên niềm hạnh phúc khi được giao lưu cùng fan trong dịp đặc biệt này. Ngoài ra, người đẹp còn được fan tặng một chiếc khẩu trang đồng bộ với màu lục sắc trên bộ trang phục ra sân bay. Cô nàng đáp trả tình cảm của khán giả bằng màn trình diễn catwalk đầy ấn tượng.

Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021 - Ảnh 3

Cô mang theo 7 kiện hành lý với tổng trọng lượng lên đến gần 100kg khi một mình “mang chuông đi đánh xứ người” lần này. Hành trang của cô bao gồm trang phục dự thi, quà tặng cho các thí sinh, thuốc men, đồ ăn… Đặc biệt không thể thiếu lá cờ Việt Nam sẽ theo chân cô đến đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021 - Ảnh 4Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021 - Ảnh 5Thùy Tiên diện áo lục sắc với ý nghĩa đặc biệt trong ngày lên đường dự thi Miss Grand International 2021 - Ảnh 6

Được biết, cô nàng sẽ quá cảnh tại Singapore rồi sau đó sẽ di chuyển đến Phuket, Thái Lan. Các hoạt động của Miss Grand International năm nay sẽ diễn ra tại Phuket và các đêm thi chính sẽ được tổ chức tại Bangkok. Thùy Tiên sẽ tranh tài cùng với hơn 60 nhan sắc đến từ các quốc gia khác nhau. Để có cơ hội chạm đến chiếc vương miện danh giá, cô nàng đã trau dồi các kỹ năng về trình diễn, ứng xử cũng như tăng cường tập luyện để có một body săn chắc trước đó. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International 2021 Thái Lan

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