Sau clip giới thiệu du lịch Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục thực hiện clip giới thiệu ẩm thực của nước nhà gửi đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là 1 trong những clip dự thi thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2021 mà cô đang tham gia. Khác biệt với các đại diện trước đây, Thùy Tiên sẽ thực hiện 2 clip với chủ “Travel in a new way with Covid-19” và “Street Food” thay vì chủ đề “Stop the war” như mọi năm.