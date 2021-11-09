Sau clip giới thiệu du lịch Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục thực hiện clip giới thiệu ẩm thực của nước nhà gửi đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là 1 trong những clip dự thi thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2021 mà cô đang tham gia. Khác biệt với các đại diện trước đây, Thùy Tiên sẽ thực hiện 2 clip với chủ “Travel in a new way with Covid-19” và “Street Food” thay vì chủ đề “Stop the war” như mọi năm.

Trong đoạn clip, Thùy Tiên chọn lựa trang phục đơn giản nhưng không kém phần tôn dáng với quần short và áo croptop, kết hợp cùng chiếc nón lá đặc trưng của người Việt. Sau khoảng thời gian chăm chỉ tập luyện, body của người đẹp sinh năm 1998 cũng trở nên săn chắc. Đáng chú ý là đôi chân dài đáng ngưỡng mộ và vẻ đẹp ngày càng thăng hạng của cô nàng.

Đặc biệt, khả năng ngoại ngữ đầy lưu loát được Thùy Tiên thể hiện qua những phần giới thiệu về ẩm thực Việt Nam. Cô nàng khéo léo lồng ghép những món đặc sản đường phố như ốc, bánh tráng trộn, bắp xào… vào clip dự thi của mình. Với sự trẻ trung và năng động, cô nàng khiến cho khán giả quốc tế thêm phần hiểu hơn về bản sắc của đất nước mình.

Trong vòng 24 tiếng, đoạn video của cô nàng đã thu hút gần 20.000 lượt xem với hơn 2.600 reacts và 2.000 bình luận. Có thể thấy, đại diện Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng nhan sắc trong lẫn ngoài nước.

Bên cạnh việc sản xuất các clip dự thi, Thùy Tiên cũng vô cùng năng nổ trong việc tập luyện. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng tích cực chia sẻ về các hoạt động như tập gym, tập catwalk, học makeup… Có thể thấy, đại diện Việt Nam đã đặt rất nhiều quyết tâm cho mục tiêu chinh phục vương miện quốc tế sắp tới.

Tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên sẽ tranh tài cùng hơn 60 thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Các hoạt động đồng hành cũng như phần thi áo tắm (22/11) sẽ diễn ra tại Phuket, Thái Lan. Đêm thi Quốc phục (30/11), Bán kết (2/12) và Chung kết (4/12) sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Ảnh: BTC