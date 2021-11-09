Đoạn clip ghi lại cảnh Vy Oanh bị trùm bao bố đánh đến mặt sưng húp và bầm tím đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đây, cái tên Vy Oanh lại tiếp tục trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google sau khi một đoạn clip nữ ca sĩ bị trùm bao bố và đánh đến bầm tím mặt mày, sưng húp nhiều chỗ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chuyện gì đã diễn ra với nữ ca sĩ giữa ồn ào "đấu tố" với CEO Đại Nam?

Hình ảnh trong clip Vy Oanh bị đánh bầm tím mặt gây "bão" mạng xã hội

Series "Trọn đời bên em" của Lý Hải

Tuy nhiên qua tìm hiểu, đây chỉ là hành ảnh được cắt ra từ phim ca nhạc "Trọn đời bên em" của nam ca sĩ Lý Hải mà Vy Oanh tham gia đóng nữ chính. Dù đây chỉ là những hình ảnh của Vy Oanh trong phim ca nhạc nhưng cũng đang gây chú ý lớn trên mạng xã hội.

Drama "đấu tố" giữa bà Phương Hằng và Vy Oanh vẫn chưa hạ nhiệt

Ảnh: Chụp màn hình, Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-vy-oanh-bi-danh-den-mat-sung-hup-bam-tim-giua-on-ao-kien-tung-voi-nu-dai-gia-thuc-hu-la-gi-435340.html