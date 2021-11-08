Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương?

Hot mom Quỳnh Lương vừa công khai bạn trai, "thám tử mạng" đã "soi" ra ngay tung tích đó chính là Karik. Mặc dù "bão" scandal "đấu tố" của bạn gái cũ chàng rapper vẫn chưa trôi qua nhưng mới đây Karik lại tiếp tục "lên sóng" khi bị đồn là đang hẹn hò với bà mẹ một con hot nhất mạng xã hội hiện nay.

Ngày 7/11, Quỳnh Lương gây "bão" khi công hai hẹn hò một anh chàng cao ráo, trông có vẻ như rất điển trai. Đáng chú ý hơn, dựa vào ngoại hình và những đặc điểm về phụ kiện quần áo thì netizen liền soi ra đây chính là Karik.