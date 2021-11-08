Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương?

Hậu trường 08/11/2021 16:42

Scandal với bạn gái cũ chưa qua, Karik đã bị "thám tử mạng" soi ra là...đang hẹn hò với tình mới?

Hot mom Quỳnh Lương vừa công khai bạn trai, "thám tử mạng" đã "soi" ra ngay tung tích đó chính là Karik. Mặc dù "bão" scandal "đấu tố" của bạn gái cũ chàng rapper vẫn chưa trôi qua nhưng mới đây Karik lại tiếp tục "lên sóng" khi bị đồn là đang hẹn hò với bà mẹ một con hot nhất mạng xã hội hiện nay.

Ngày 7/11, Quỳnh Lương gây "bão" khi công hai hẹn hò một anh chàng cao ráo, trông có vẻ như rất điển trai. Đáng chú ý hơn, dựa vào ngoại hình và những đặc điểm về phụ kiện quần áo thì netizen liền soi ra đây chính là Karik.

Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương? - Ảnh 1

Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương? - Ảnh 2
Quỳnh Lương liên tục đăng tải hình ảnh bạn trai mới "tậu" 

 Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương? - Ảnh 3

Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương? - Ảnh 4
Karik liền bị "soi" ra là người đàn ông trong hình vì sở hữu đồng hồ và nón kết tương tự 

Theo một nguồn tin tiết lộ, Quỳnh Lương và Karik đã từng có khoảng thời gian gặp gỡ và trò chuyện. Trên MXH, Karik và Quỳnh Lương dạo này cũng rất thường xuyên thăm hỏi đối phương lắm. Nếu tin hẹn hò là sự thực, đây sẽ là "cú nổ" của Vbiz bởi cả 2 trông rất xứng đôi. Thế nhưng, tất cả những thông tin trên chỉ là suy đoán 1 chiều. Hiện Karik và Quỳnh Lương vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương? - Ảnh 5
"Mẹ bỉm" cũng thường xuyên tương tác với HLV "Rap Việt"
 
Giữa 'bão' tin đồn bạn gái cũ tố 'lăng mạ, phỉ báng', Karik vẫn ung dung hẹn hò mẹ bỉm sữa Quỳnh Lương? - Ảnh 6
Quỳnh Lương là hot mom hot nhất MXH hiện nay

 Ảnh: FBNV, Chụp màn hình

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Từ khóa:   Karik karik và quỳnh lương Quỳnh Lương

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