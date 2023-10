Nữ ca sĩ có màn hội ngộ với 2 ngôi sao đình đám châu Á là CL (2NE1) và nữ diễn viên Kitty Chicha trên trong một lễ hội âm nhạc tại Mỹ.

Lễ hội Âm nhạc "Head In The Clouds" vừa diễn ra trong 2 ngày, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả quốc tế hâm mộ như CL (2NE1), "hoàng tử lo-fi" Keshi, Saweetie, Joji,... Đặc biệt, thành viên Jennie của nhóm BLACKPINK cũng đã tham gia lễ hội âm nhạc này. Nữ diễn viên thủ vai Nanno trong bộ phim "Girl From Nowhere" đình đám điện ảnh Thái là Kitty Chicha cũng có mặt.

Đáng ngạc nhiên hơn, sáng ngày 8/11, nữ ca sĩ Chi Pu đã đăng tải loạt ảnh đọ dáng thât mật bên cạnh nữ ca sĩ CL đình đám của 2NE1 và diễn viên Kitty Chicha. Diện trang phục cắt cúp táo bạo, Chi Pu "chặt chém" luôn cả CL và Kitty Chicha khi đứng cạnh. Dưới phần bình luận, netizen liên tục gửi lời khen ngợi và vô cùng tự hào vì vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ chẳng kém cạnh CL và Kitty Chicha là mấy của Chi Pu.

Chi Pu bên cạnh cựu thành viên 2NE1 - CL

Nữ ca sĩ còn thân thiết bên cạnh nữ diễn viên đình đám Thái Lan Kitty Chicha

Chi Pu sang Mỹ để phục vụ cho cho công việc học tập

Ảnh: IGNV

