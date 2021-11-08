Chi tiết 'tố' Thủy Tiên đang mang bầu trong 2 lần xuất hiện

Nữ ca sĩ không xuất hiện trực diện trước công chúng mà đã sử dụng những biện pháp tinh tế để cho khán giả thấy được rằng mình đang mang thai.

Sau khi đến ngân hàng sau kê 18.000 tờ giấy A4, Thuỷ Tiên và Công Vinh không có bất kỳ động thái nào cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây khi bất ngờ bị bà Phương Hằng "réo" trên livestream, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã lần đầu lộ diện trước công chúng trong bài đăng trên mạng xã hội.

Vừa qua, Thủy Tiên vướng tin đồn mang thai nên đã ít cập nhật mạng xã hội. Trong 2 lần đăng tải hình ảnh của minh lên trang cá nhân, giọng ca của "Giấc mơ tuyết trắng" cũng đã khéo léo để lộ "hint" mình đang có em bé cho khán giả tinh ý "soi" ra.

Ở bức ảnh đầu tiền, Thuỷ Tiên ngồi bó gối để che khéo body hiện tại. Đến bức ảnh thứ 2 ghi lại khoảnh khắc cắt tóc cho chồng được đích thân Công Vinh đăng tải, Thuỷ Tiên diện chiếc váy rộng thùng thình để giấu đi vòng 2. Trước khi, nữ ca sĩ chuộng những bồ đầm ôm sát cơ thể hoặc trang phục crop top khoe được hình thể và vòng eo quyến rũ. Tuy nhiên, thực hư việc gia đình Thuỷ Tiên - Công Vinh có tin vui phải đợi chính chủ lên tiếng làm rõ.

Ở bức ảnh đầu Thủy Tiên ngồi bó gối ôm bụng để không lộ ra vòng eo của mình

Ở những bức ảnh cắt tóc, Thủy Tiên cũng mặc đồ rộng thùng thình để người nhìn không xác định được nữ ca sĩ có thai hay không

Trước đây Thủy Tiên rất chuộng mốt khoe eo thế này

Ảnh: FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-tiet-to-thuy-tien-dang-mang-bau-trong-2-lan-xuat-hien-435158.html