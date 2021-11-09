4 tháng sau sinh, Phạm Hương khoe eo thon nhưng cư dân mạng lại 'super soi' ra độ giàu có 'không đùa được đâu' của nàng Hậu tại đất Mỹ

Sáng nay, Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương bất ngờ khoe body thon gọn, nuột nà sau 4 tháng sinh quý tử thứ hai. Nàng Hậu có nhan sắc "huyền thoại" của Vbiz vẫn chăm chỉ tích cực giữ gìn vóc dáng dù đã là mẹ 2 con. Apollo ra đời mới chỉ 4 tháng nhưng Phạm Hương đã tức tốc lấy lại được body chuẩn "Hoa hậu quốc dân" với 3 vòng ấn tượng của mình.

Tuy nhiên điểm mà dân mạng "soi" ra không phải là vòng eo của nàng Hậu mà là một góc trong căn biệt thự tại xứ sở cờ hoa. Chi tiết này đã nói lên độ giàu có khi làm dâu nhà hào môn, quý tộc tại Mỹ. Phạm Hương sở hữu bộ sưu tập túi hiệu, giày hiệu không thua kém bất kì ai. Chỉ qua chi tiết này cũng chứng minh Phạm Hương đang sống một cuộc đời đúng chuẩn "Penthouse" chỉ có trong phim.