Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'?

Văn Mai Hương khá kín tiếng trong chuyện tình cảm sau 2 lần tan vỡ với Lê Hiếu và Gia Lộc. Cách đây 2 năm, Văn Mai Hương cũng từng úp mở về chuyện quen bạn bạn trai mới thế nhưng bẵng đi một thời gian cũng không thấy cô nàng nhắc đến nữa.

Cách đây vài giờ, Văn Mai Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc đồ đôi chụp hình thân mật bên cạnh một sao nam Vbiz quen mặt đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Đáng nói, hơn là dòng trạng thái thông báo yêu đương của Á quân Vietnam Idol với người đàn ông này "Yêu nhau mới 11 năm chứ mấy".