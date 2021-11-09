Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'?

Hậu trường 09/11/2021 14:25

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương có bài đăng khoe "bạn trai 11 năm" của mình trên mạng xã hội.

Văn Mai Hương khá kín tiếng trong chuyện tình cảm sau 2 lần tan vỡ với Lê Hiếu và Gia Lộc. Cách đây 2 năm, Văn Mai Hương cũng từng úp mở về chuyện quen bạn bạn trai mới thế nhưng bẵng đi một thời gian cũng không thấy cô nàng nhắc đến nữa. 

Cách đây vài giờ, Văn Mai Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc đồ đôi chụp hình thân mật bên cạnh một sao nam Vbiz quen mặt đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Đáng nói, hơn là dòng trạng thái thông báo yêu đương của Á quân Vietnam Idol với người đàn ông này "Yêu nhau mới 11 năm chứ mấy".

Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'? - Ảnh 1

Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'? - Ảnh 2
Văn Mai Hương và bài đăng gây "bão" mạng xã hội sáng nay khi nói về "người tình 11 năm" Isaac

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả ngỡ ngàng đặt câu hỏi: "Hai người này là một đôi thật hả mọi người?", đồng thời "đẩy thuyền" liên tục cho cặp đôi "tưởng mới nhú" mà hóa ra lâu ngày này. Tuy nhiên, trên thực tế, Văn Mai Hương và Isaac chỉ là những người bạn thân thiết lâu năm và họ trở nên thân mật hơn kể từ sau ngồi chung "ghế nóng" "Vietnam Idol Kid" năm 2016.

Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'? - Ảnh 3Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'? - Ảnh 4

Văn Mai Hương bất ngờ khoe bạn trai 'bí mật yêu đương' 11 năm, nhan sắc thế nào mà ai cũng nhận xét 'nam thần cực phẩm'? - Ảnh 5
Văn Mai Hương và Isaac trở nên thân thiết sau khi cùng ngồi "ghế nóng" "Vietnam Idol Kids 2016"

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Từ khóa:   Văn Mai Hương Isaac Bạn trai 11 năm Văn Mai Hương

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