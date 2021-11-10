Nóng: Rộ tin Hoài Linh bí mật sang mỹ cùng em trai sau khi bị Bộ Công an 'điểm danh' rà soát tiền từ thiện, thực hư ra sao?

Trên mạng xã hội rộ lên tin đồn danh hài Hoài Linh đã đáp chuyến bay cùng với em trai Dương Triệu Vũ sau khi bị Bộ Công an chính thức gọi tên về ồn ào rà soát tiền từ thiện.

Sáng ngày 9/11, ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải hình ảnh về chuyến bay rời Việt Nam sang Mỹ để biễu diễn dịp lễ Tạ Ơn sắp tới. Nam ca sĩ còn còn tiết lộ cảm xúc hào hứng với chuyến đi lần này vì đã 2 năm chưa trở về Mỹ nên rất mong đợi. Ngay vào thời điểm công bố hình ảnh, cư dân mạng đưa ra nhiều giả thuyết về chuyến đi Mỹ này của Dương Triệu Vũ. Nhiều luồn thông tin cho rằng anh đã bí mật đưa anh trai Hoài Linh đi cùng sang Mỹ để lánh nạn sau những ồn ào của nam danh hài gần đây liên quan đến hoạt động từ thiện tại miền Trung và bị Bộ Công an rà soát tiền từ thiện.

Dương Triệu Vũ đăng tải hình ảnh lên đường sang mỹ vào sáng ngày 9/11 Cũng chính Dương Triệu Vũ là người đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của Hoài Linh không được tốt từ hồi đầu năm nay khiến người hâm mộ bận tâm. Và sau nhữn ồn ào về hoạt động từ thiện, cùng với việc bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các buổi livestream, Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí và kể cả các tài khoản mạng xã hội. Đồng thời Hoài Linh cũng từng bị đồn thổi một lần là đang ở Mỹ lánh nạn chứ không phải ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào hồi đầu tháng 8, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột đã đánh bay tin đồn anh trở về Mỹ. Ngay lập tức netizen cũng đồn đoán Hoài Linh đã có mặt trên chuyến bay cùng em trai mình sang Mỹ để tránh bị điều tra Trong lần bị đồn sang Mỹ để lánh nạn, tránh sự điều tra của công an này, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng cho biết biết nghệ sĩ Hoài Linh hiện tại vẫn ở Việt Nam và những thông tin nói trên là sai sự thật. Trả lời tờ Vietnamnet, giọng ca của "Bức tranh tiền kiếp" cho hay: "Anh Linh hiện vẫn ở Việt Nam, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Hoài Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước những tin đồn trên mạng xã hội".

Để làm rõ thêm thông tin sang Mỹ, Dương Triệu Vũ cho biết anh có nhiều show diễn tại xứ sở cờ hoa vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đặc biệt là dịp lễ Tết như Thanks Giving, Giáng sinh, Giao thừa đón Tết dương lịch,... Poster chương trình Lễ Tạ Ơn có Dương Triệu Vũ tham dự biểu diễn tại Mỹ Ảnh: FBNV, Internet

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