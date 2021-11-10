Nóng: Rộ tin Hoài Linh bí mật sang mỹ cùng em trai sau khi bị Bộ Công an 'điểm danh' rà soát tiền từ thiện, thực hư ra sao?

Hậu trường 10/11/2021 08:30

Trên mạng xã hội rộ lên tin đồn danh hài Hoài Linh đã đáp chuyến bay cùng với em trai Dương Triệu Vũ sau khi bị Bộ Công an chính thức gọi tên về ồn ào rà soát tiền từ thiện.

Sáng ngày 9/11, ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải hình ảnh về chuyến bay rời Việt Nam sang Mỹ để biễu diễn dịp lễ Tạ Ơn sắp tới. Nam ca sĩ còn còn tiết lộ cảm xúc hào hứng với chuyến đi lần này vì đã 2 năm chưa trở về Mỹ nên rất mong đợi.

Ngay vào thời điểm công bố hình ảnh, cư dân mạng đưa ra nhiều giả thuyết về chuyến đi Mỹ này của Dương Triệu Vũ. Nhiều luồn thông tin cho rằng anh đã bí mật đưa anh trai Hoài Linh đi cùng sang Mỹ để lánh nạn sau những ồn ào của nam danh hài gần đây liên quan đến hoạt động từ thiện tại miền Trung và bị Bộ Công an rà soát tiền từ thiện. 

Nóng: Rộ tin Hoài Linh bí mật sang mỹ cùng em trai sau khi bị Bộ Công an 'điểm danh' rà soát tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ đăng tải hình ảnh lên đường sang mỹ vào sáng ngày 9/11

Cũng chính Dương Triệu Vũ là người đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của Hoài Linh không được tốt từ hồi đầu năm nay khiến người hâm mộ bận tâm. Và sau nhữn ồn ào về hoạt động từ thiện, cùng với việc bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các buổi livestream, Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí và kể cả các tài khoản mạng xã hội. Đồng thời Hoài Linh cũng từng bị đồn thổi một lần là đang ở Mỹ lánh nạn chứ không phải ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào hồi đầu tháng 8, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột đã đánh bay tin đồn anh trở về Mỹ.

Nóng: Rộ tin Hoài Linh bí mật sang mỹ cùng em trai sau khi bị Bộ Công an 'điểm danh' rà soát tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Ngay lập tức netizen cũng đồn đoán Hoài Linh đã có mặt trên chuyến bay cùng em trai mình sang Mỹ để tránh bị điều tra

Trong lần bị đồn sang Mỹ để lánh nạn, tránh sự điều tra của công an này, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng cho biết biết nghệ sĩ Hoài Linh hiện tại vẫn ở Việt Nam và những thông tin nói trên là sai sự thật. Trả lời tờ Vietnamnet, giọng ca của "Bức tranh tiền kiếp" cho hay: "Anh Linh hiện vẫn ở Việt Nam, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Hoài Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước những tin đồn trên mạng xã hội".

Để làm rõ thêm thông tin sang Mỹ, Dương Triệu Vũ cho biết anh có nhiều show diễn tại xứ sở cờ hoa vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đặc biệt là dịp lễ Tết như Thanks Giving, Giáng sinh, Giao thừa đón Tết dương lịch,...

Nóng: Rộ tin Hoài Linh bí mật sang mỹ cùng em trai sau khi bị Bộ Công an 'điểm danh' rà soát tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Poster chương trình Lễ Tạ Ơn có Dương Triệu Vũ tham dự biểu diễn tại Mỹ

Ảnh: FBNV, Internet

Xôn xao clip Vy Oanh bị đánh đến mặt sưng húp, bầm tím giữa ồn ào kiện tụng với nữ đại gia, thực hư là gì?

Xôn xao clip Vy Oanh bị đánh đến mặt sưng húp, bầm tím giữa ồn ào kiện tụng với nữ đại gia, thực hư là gì?

Đoạn clip ghi lại cảnh Vy Oanh bị trùm bao bố đánh đến mặt sưng húp và bầm tím đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   hoài linh sang Mỹ Dương Triệu Vũ Hoài Linh sang mỹ tránh điều tra

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?