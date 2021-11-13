Xúc động với dự án nhân ái mà Đỗ Hà mang đến cuộc thi Miss World

Miss World là cuộc thi hướng đến vẻ đẹp vì mục đích cao cả. Đây cũng là thế mạnh của Hoa hậu Đỗ Hà khi cô là một nàng hậu giàu lòng nhân ái và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng từ sau đăng quang đến nay. Theo dõi hành trình của nàng hậu trẻ, khán giả chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những hoạt động của Đỗ Hà trong dự án nhân ái mà cô nàng thực hiện để gửi đến cuộc thi quốc tế năm nay.

Dự án mang tên “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên) được thực hiện tại Nóc Tak Lang, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trà Don cũng là một trong những xã đón chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ quét, sạt lở đất cách đây 1 năm về trước. Không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn thiệt hại về sinh mạng khiến ai cũng xót thương.

Chính vì vậy mà Hoa hậu Đỗ Hà cùng BTC Hoa Hậu Việt Nam đã lập tức lên đường ghé thăm nơi đây sau khi cô vừa đăng quang. Trong chuyến đi, cô đã cùng đoàn hỗ trợ 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà cửa. Cùng với đó là 100 triệu đồng để sửa chữa trường Tiểu học tại địa phương. Tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.

Từ đó đến nay, nàng hậu xứ Thanh vẫn liên tục theo dõi dự án cũng như hỏi thăm và động viên bà con từ xa. Tháng 4/2021, Đỗ Hà tiếp tục quay trở lại xã Trà Don để khảo sát tình hình. Thời điểm này, cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp về đời sống của bà con sau mùa bão lũ.

Mặc dù vậy nhưng dự án của đại diện Việt Nam cũng gặp không ít cản trở bởi thiên tai và dịch bệnh. Mới đây, cô nàng cũng chia sẻ những hình ảnh về 18 căn nhà đã được hoàn thiện sau gần 1 năm xây dựng. Những căn nhà được xây dựng kiên cố, chắc chắn sẽ giúp bà con an tâm hơn trong trường hợp bão lũ xảy đến.

Trà Don là một xã vùng cao thuộc miền Trung, nơi mà người dân vẫn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất do địa hình hiểm trở. Đặc biệt là thiếu nước sạch cũng như các vật dụng thiết yếu trong gia đình. Chính vì vậy mà sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà cửa, Đỗ Hà cũng đã gửi tặng thêm 18 thùng chứa nước, 18 tủ quần áo và 18 phần quà (gồm cặp sách, vở, bút) cho 18 hộ dân kể trên.

Trà Don là một xã vùng cao thuộc miền Trung, nơi mà người dân vẫn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất do địa hình hiểm trở. Đặc biệt là thiếu nước sạch cũng như các vật dụng thiết yếu trong gia đình. Chính vì vậy mà sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà cửa, Đỗ Hà cũng đã gửi tặng thêm 18 thùng chứa nước, 18 tủ quần áo và 18 phần quà (gồm cặp sách, vở, bút) cho 18 hộ dân kể trên.

Nàng hậu cũng bày tỏ thêm rằng: “Ngay bây giờ khi xem lại những thước phim về dự án của bản thân, Hà cũng không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Bà con xã Trà Don vốn dĩ đã thiếu thốn rất nhiều thứ, từ nước sạch cho đến những cơ sở vật chất. Khó khăn chồng chất khó khăn khi dịch bệnh và thiên tai lại liên tục ập đến. Thế nhưng ý chí và sức sống mạnh mẽ của người dân nơi đây lại khiến Hà có thêm động lực để hoàn thành dự án của mình thật nhanh chóng.”

Đoạn clip về dự án sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động trước những hình ảnh mà nàng hậu sinh năm 2001 muốn truyền tải đến quốc tế. Mặc dù chưa chính thức bước vào cuộc thi nhưng Đỗ Hà cũng đã thành công ở bước đầu tiên khi để lại dấu ấn vô cùng đặc biệt.

Beauty With a Purpose - Hoa hậu Nhân ái là phần thi quan trọng nhất tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế Miss World. Trước đó, các đại diện như Đỗ Mỹ Linh - Tiểu Vy - Lương Thùy Linh cũng được đánh giá cao tại cuộc thi này khi mang những dự án quy mô và có tính chất bền vững cho cộng đồng.

Chỉ còn vài ngày nữa, nàng hậu sẽ chính thức mang theo lá cờ Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 21/11 đến ngày 16/12 với sự tranh tài của hơn 100 đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Ngay từ bây giờ, hãy bình chọn cho Hoa hậu Đỗ Hà trên ứng dụng Mobstar để đại diện Việt Nam có cơ hội đi sâu hơn vào vòng trong nhé!

Ảnh: BTC