Hoa hậu Khánh Vân cùng ngôi nhà OBV mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hậu trường 22/11/2021 12:11

Nhân ngày 20/11 vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân có chuyến ghé thăm ngôi nhà One Body Village (OBV), sau gần nửa năm trở về từ cuộc thi Miss Universe lần thứ 69. Đây là chuyến đi được Hoa hậu Khánh Vân chờ đợi đã lâu.

Đồng hành gần 02 năm qua cùng ngôi nhà OBV để hỗ trợ, giải cứu và giúp đỡ các trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục, OBV không đơn giản là dự án cộng đồng mà còn được Hoa hậu Khánh Vân trân trọng là nơi yêu thương và hạnh phúc của riêng cô. Khánh Vân chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm ngôi nhà OBV, Vân cảm thấy bình yên lắm. Giống như trở về với gia đình thứ hai của mình, có các cô, các con, có rất nhiều tình yêu thương xung quanh Vân, điều này giúp Vân thêm tự tin và mạnh mẽ hơn để đối diện với những khó khăn của cuộc sống”.

Hoa hậu Khánh Vân cùng ngôi nhà OBV mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 1

Nói về việc lý do sau gần nửa năm trở về từ Mỹ và cuộc thi Miss Universe lần thứ 69 mới đến thăm ngôi nhà OBV, Khánh Vân cho biết: “Lúc Vân về đến Việt Nam và thực hiện xong việc cách ly tập trung 21 ngày, cách ly tại nhà 07 ngày thì dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, nên để đảm bảo sức khoẻ của các con tại ngôi nhà OBV, Vân tạm gác lại kế hoạch đến thăm. Bây giờ, khi tình hình dịch tạm ổn định hơn, cũng như Vân và ekip đã tiêm xong 02 mũi vaccine, mọi người mới yên tâm đến thăm ngôi nhà OBV”. Trước đó, vào trung tuần tháng 07/2021, Khánh Vân cũng ủng hộ 50 phần quà gồm nhu yếu phẩm cho các cô, các con tại ngôi nhà OBV nhằm cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn do dịch Covid-19. 

Hoa hậu Khánh Vân cùng ngôi nhà OBV mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 2

Biết các con hiện đang học trực tuyến, không thể đến trường vì dịch Covid019, nên Hoa hậu Khánh Vân chọn ngày 20/11 để đến thăm, cùng các con mừng ngày 20/11. Đặc biệt là gửi những lời chúc tri ân đến các cô đang công tác tại ngôi nhà OBV – những người cô thầm lặng, tận tuỵ chăm lo cho OBV. Hoa hậu Khánh Vân và ekip thực hiện đúng quy định 5K, đeo khẩu trang và thường xuyên xịt tay, khử khuẩn trong thời gian sinh hoạt tại ngôi nhà OBV.

Hoa hậu Khánh Vân cùng ngôi nhà OBV mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 3

Bên cạnh đó, đoàn đã gửi tặng ngôi nhà OBV gồm 01 thùng xịt khuẩn, 400 quyển vở, 06 hộp bút, nhiều đầu sách bổ sung cho thư viện OBV, nhu yếu phẩm… trong đó Hoa hậu Khánh Vân tự trích một phần chi phí riêng của mình, cùng với sự hỗ trợ của hai người anh Quân Nguyễn & Pu Lê tặng 2000 khẩu trang cho các cô, các con ngôi nhà OBV mang đi học, đi làm. 

Hoa hậu Khánh Vân cùng ngôi nhà OBV mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 4

Nghe tin Hoa hậu Khánh Vân đến thăm, các con nhà OBV đã tự biên đạo những tiết mục múa hát chào đón mang đậm tinh thần “cây nhà lá vườn” nhưng thấm đượm tình cảm yêu thương. Đáp lại tình cảm ấy, Khánh Vân đã chia sẻ, giao lưu cùng các con, đồng thời gửi lời cảm ơn cả nhà OBV luôn ủng hộ Khánh Vân trong hành trình chinh phục Miss Universe. Chia tay ngôi nhà OBV, Khánh Vân hẹn các cô, các con trong những chuyến ghé thăm sau. 

Hiện, Hoa hậu Khánh Vân đang tất bật với những kế hoạch mới, sau quãng thời gian tạm nghỉ ngơi vì dịch Covid-19. 

Ảnh: BTC 

 

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Từ khóa:   Khánh Vân Ngôi nhà OVB 20/11

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