'Hotgirl cầm bảng' gây sốt ở Rap Việt: Dẫn đầu xu hướng Tiktok Trung Quốc, vẻ ngoài giống hết Lisa (BLACKPINK)

Hậu trường 30/11/2021 14:25

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong giây phút cầm bảng tên thể hiện các thí sinh đối đầu nhau tại vòng Đối đầu "Rap Việt mùa 2" nhưng visual của nàng hotgirl này "không đùa được đâu".

Cô gái cầm bảng đấu xuất hiện trên sân khấu "Rap Việt mùa 2" dù chỉ trong tích tắc khiến dân mạng "truy lùng" vì quá xinh đẹp. Hotgirl này có mái tóc nhuộm highligh nửa đầu, đôi mắt to đen tròn trônf cứ như là bản sao vừa mới "ra lò" từ máy photocopy của Lisa thuộc nhóm nhạc đình đám BLACKPINK.

'Hotgirl cầm bảng' gây sốt ở Rap Việt: Dẫn đầu xu hướng Tiktok Trung Quốc, vẻ ngoài giống hết Lisa (BLACKPINK) - Ảnh 1

Theo tìm hiểu, hotgirl này tên là Bùi Thảo Ly (Ciin), sinh năm 1997 và hiện đang là thành viên trong vũ đoàn Bước Nhảy. Ciin trước khi trở thành hiện tượng mạng đã là một hot girl, dancer có tiếng trên mạng xã hội. Tài khoản của cô nàng sở hữu thành tích đáng nể với 2,7 triệu người theo dõi và hơn 40.000 lượt thích.

'Hotgirl cầm bảng' gây sốt ở Rap Việt: Dẫn đầu xu hướng Tiktok Trung Quốc, vẻ ngoài giống hết Lisa (BLACKPINK) - Ảnh 2'Hotgirl cầm bảng' gây sốt ở Rap Việt: Dẫn đầu xu hướng Tiktok Trung Quốc, vẻ ngoài giống hết Lisa (BLACKPINK) - Ảnh 3

Ciin là gương mặt quen thuộc trong nhiều MV kết hợp với các ca sĩ nổi tiếng như: Emily, Đông Nhi... Cô nàng dancer xinh xắn này từng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Douyin (TikTok bản Trung Quốc) khi ra mắt video vũ đạo mới. Thảo Ly đã 2 lần chễm chệ trên bảng xếp hạng xu hướng của nước bạn.

'Hotgirl cầm bảng' gây sốt ở Rap Việt: Dẫn đầu xu hướng Tiktok Trung Quốc, vẻ ngoài giống hết Lisa (BLACKPINK) - Ảnh 4

Vũ điệu nổi tiếng nhất của cô nàng là màn biểu diễn trên nền nhạc "Đưa Tay Đây Nào" remix. Chỉ 27 giây ngắn ngủi, Ciin đã khiến cả hàng loạt sao Hoa Ngữ nổi tiếng đều thực hiện cuồng nhiệt.

Ảnh: FBNV, Chụp màn hình

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Từ khóa:   Rap Việt Hotgitl cầm bảng BLACKPINK

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