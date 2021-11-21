Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021

Hậu trường 21/11/2021 22:36

Đại diện Việt Nam - Thùy Tiên có điểm số cao chót vót nằm trong top 3 nhưng cư dân mạng lại bùng nổ tranh cãi.

Sáng nay (21/11), dàn thí sinh Miss Grand International 2021 bước vào phần thi phụ Best In Swimsuit . Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đại diện Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi khi giữ vững phong độ, catwalk tự tin, thần thái và tràn đầy năng lượng. Dù bị ngộ độc thực phẩm trước phần thi nhưng Thùy Tiên vẫn hoàn thành xuất sắc phần thi.

Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh 1

Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh 2

Thùy Tiên khoe dáng trên du thuyền sau khi hoàn thành xong phần thi của mình.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền bảng điểm được cho là của phần thi Best In Swimsuit trong khuôn khổ của Miss Grand International 2021. Bảng điểm này được chia sẻ trên một số diễn đàn cuộc thi Hoa hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo nội dung trên diễn đàn chuyên bàn sắc đẹp đăng tải hình ảnh được cho là số điểm của các thí sinh, đại diện Indonesia đạt điểm số cao nhất 9,47 điểm và Thuỳ Tiên đạt 9,43 nằm trong top thí sinh vượt trội.

Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh 3

Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh 4

Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh 5

Bảng điểm cuộc thi Miss Grand bị lộ dấy lên nhiều nghi ngờ. 

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại bày tỏ nghi hoặc trước kết quả này. Nhiều người cho rằng, một cuộc thi tầm cỡ quốc tế như Miss Grand không bao giờ mắc phải đó là lỗ font chữ và sắp xếp tên quốc gia sai thứ tự.

Số khác còn nghi ngờ đây là bảng điểm fan tự làm. Dù nghi hoặc trước thông tin bảng điểm này nhưng nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng Thùy Tiên sẽ đạt điểm số cao với phần thể hiện xuất sắc.

Lộ bảng điểm phần thi bikini cao chót vót của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh 6

Thùy Tiên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International 2021.

Bị ngộ độc sát giờ G tại Miss Grand International, Thùy Tiên vẫn catwalk 'siêu đỉnh'

Bị ngộ độc sát giờ G tại Miss Grand International, Thùy Tiên vẫn catwalk 'siêu đỉnh'

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 có màn trình diễn bikini vô cùng cuốn hút dù trước đó gặp sự cố.

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