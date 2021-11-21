Sáng nay (21/11), dàn thí sinh Miss Grand International 2021 bước vào phần thi phụ Best In Swimsuit . Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đại diện Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi khi giữ vững phong độ, catwalk tự tin, thần thái và tràn đầy năng lượng. Dù bị ngộ độc thực phẩm trước phần thi nhưng Thùy Tiên vẫn hoàn thành xuất sắc phần thi.

Thùy Tiên khoe dáng trên du thuyền sau khi hoàn thành xong phần thi của mình.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền bảng điểm được cho là của phần thi Best In Swimsuit trong khuôn khổ của Miss Grand International 2021. Bảng điểm này được chia sẻ trên một số diễn đàn cuộc thi Hoa hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo nội dung trên diễn đàn chuyên bàn sắc đẹp đăng tải hình ảnh được cho là số điểm của các thí sinh, đại diện Indonesia đạt điểm số cao nhất 9,47 điểm và Thuỳ Tiên đạt 9,43 nằm trong top thí sinh vượt trội.

Bảng điểm cuộc thi Miss Grand bị lộ dấy lên nhiều nghi ngờ.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại bày tỏ nghi hoặc trước kết quả này. Nhiều người cho rằng, một cuộc thi tầm cỡ quốc tế như Miss Grand không bao giờ mắc phải đó là lỗ font chữ và sắp xếp tên quốc gia sai thứ tự.

Số khác còn nghi ngờ đây là bảng điểm fan tự làm. Dù nghi hoặc trước thông tin bảng điểm này nhưng nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng Thùy Tiên sẽ đạt điểm số cao với phần thể hiện xuất sắc.

Thùy Tiên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International 2021.