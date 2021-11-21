Sáng nay (21/11), dàn thí sinh Miss Grand International 2021 bước vào phần thi phụ - bikini. Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đại diện Việt Nam nhận được sự chú ý của cư dân mạng với màn trình diễn "siêu đỉnh" dù trước đó chân dài gặp sự cố.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được nhiều lời khen trong phần thi bikini.

Thùy Tiên và các thí sinh có màn trình diễn bikini ở ngoài trời. Dù sân khấu không quá lớn nhưng các người đẹp đem đến màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn.

Đại diện Việt Nam đảm nhận ví trí diễn vedette của show diễn swimsuit. Thùy Tiên diện áo tắm màu cam, tõc xõa bồng bềnh, bước đi tự tin, cuốn hút và đầy tự tin. Người đẹp 9X được khen khi bắt trọn mọi khoảnh khắc của camera. Trên các diễn đàn thi Hoa hậu, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được nhiều lời khen khi có màn trình diễn tốt, catwalk đẹp.

Thùy Tiên đang giữ vững phong độ tại cuộc thi.

Trước đó, một số diễn đàn sắc đẹp trong nước chia sẻ thông tin Nguyễn Thúc Thùy Tiên - và một số thí sinh khác không may bị ngộ độc thực phẩm.

Sự việc khiến Thùy Tiên mất nước nhiều, mệt mỏi, khó đi lại. Tuy nhiên với sự hỗ trợ và chăm sóc từ BTC, hiện tại sức khỏe các thí sinh đã ổn hơn.

Trước đó, chân dài gặp sự cố bị ngộ độc thực phẩm.

Có thể thấy, dù gặp sự cố nhưng Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ tại cuộc thi. Trước đó, cô gây tranh cãi khi diện trang phục quá bạo xuất hiện tại buổi họp báo cuộc thi. Bỏ qua mọi ồn ào, Thùy Tiên vẫn tập trung cho cuộc thi nhan sắc.