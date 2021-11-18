Sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ dàn sao Làn Sóng Xanh

Sau khi thông báo sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống ở xứ sở cờ hoa. Mới đây, nam ca sĩ khoe ảnh hội ngộ dàn sao của Làn Sóng Xanh một thời. Bộ ảnh của Mr Đàm thu thút sự chú ý của cư dân mạng. Bởi, đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy dàn sao Làn Sóng Xanh đình đám những năm 2000 hội ngộ.

Trong ảnh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng, Dương Triệu Vũ, Hàn Thái Tú có dịp gặp gỡ cùng trò chuyện. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ.