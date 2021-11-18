Sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ dàn sao Làn Sóng Xanh

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy dàn sao Làn Sóng Xanh đình đám những năm 2000 hội ngộ.
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Sau khi thông báo sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống ở xứ sở cờ hoa. Mới đây, nam ca sĩ khoe ảnh hội ngộ dàn sao của Làn Sóng Xanh một thời. Bộ ảnh của Mr Đàm thu thút sự chú ý của cư dân mạng. Bởi, đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy dàn sao Làn Sóng Xanh đình đám những năm 2000 hội ngộ.
Trong ảnh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng, Dương Triệu Vũ, Hàn Thái Tú có dịp gặp gỡ cùng trò chuyện. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ.
Làn Sóng Xanh là một trong những giải thưởng âm nhạc thường niên trong làng âm nhạc Việt Nam. Giải thưởng này bắt đầu từ năm 1997 tạo ra một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt khắp Việt Nam, mở đầu cho thể loại nhạc trẻ đang dần định hình tại Việt Nam. Làn Sóng Xanh được phát sóng hàng tuần là top 10 các ca khúc Việt Nam được yêu thích nhất hàng tuần, và cuối năm sẽ có các đêm công diễn và trao giải rất hoành tráng, quy tụ hầu như các ngôi sao lớn nhất tại Việt Nam.
Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ tại tư gia riêng ở Mỹ.
Hết chụp ảnh bên cây thông Noel, các nghệ sĩ còn diện áo đồng phục màu hồng dễ thương chụp ảnh ở cầu thang.
Hiêm hoi lắm, người hâm mộ mới thấy khoảnh khắc gặp gỡ này của các nghệ sĩ.
Các nghệ sĩ vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm chung khi Mr Đàm sang Mỹ lưu diễn.
Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng.
Thanh Thảo và Mr Đàm.