Đọc được bình luận chê bai phản cảm, Bảo Anh ngay lập tức đáp trả với ngôn từ thâm thúy, sâu sắc.

Cách đây ít giờ, Bảo Anh đăng tải khoảnh khắc bán nude nghệ thuật trên Instagram. Trong ảnh, nữ ca sĩ dùng chiếc túi màu xanh nhạt che chắn vùng nhạy cảm. "Tôi thật sự thích màu xanh nha mọi người", Bảo Anh viết.

Bức ảnh mới của Bảo Anh.

Bức ảnh của Bảo Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một fan nhanh chóng nhận ra câu nói và bức ảnh của Bảo Anh có hai từ "nhạy cảm" trong cơn bão xin lỗi gần đây của một hội bạn một ca sĩ và nhắn: "Thực sự thích màu xanh nhưng không thích trà xanh".

Đáp lời fan, Bảo Anh hỏi ngược: "Trà xanh thanh nhiệt và tốt cho sức khỏe mà em". Đáng chú ý nhất là bình luận chê bức ảnh của nữ ca sĩ là rẻ tiền". Tức giận, Bảo Anh bèn đáp một câu cực sâu cay và thâm thúy: "Rẻ thì mua đi xem nào".

Bình luận đáp trả của Bảo Anh được khen xuất sắc.

Câu trả lời của Bảo Anh được fan khen "xuất sắc". Một người lại khác lại chỉ trích tài khoản kia rằng: "Phụ nữ với nhau mà mở cái mồm ra nghiệp. Tội".

Đây không phải lần đầu Bảo Anh tung ảnh bán nude. Trước đó, cô cũng từng khoe bức ảnh bán khỏa thân nằm trong bồn tắm đọc sách.

Vốn là ca sĩ theo đuổi phong cách sexy, Bảo Anh thường diện những trang phục gợi cảm và tạo dáng những tư thế táo bạo nhất. Ngoài ra, cô còn sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-ban-nude-nghe-thuat-nhung-bi-che-re-tien-bao-anh-phan-ung-the-nao-437214.html