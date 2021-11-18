Hoa hậu Venezuela gây sốc vì quá giống Long Nhật, lại có nét hao hao Lynk Lee

Hậu trường 18/11/2021 20:27

Đối thủ của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - người đẹp Venezuela gây chú ý khi sở hữu gương mặt giống Long Nhật, Lynk Lee của Việt Nam.

Hiện nay, cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 diễn ra tại Thái Lan đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Đại diện của Việt Nam năm nay là Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Khi những hình ảnh hậu trường cuộc thi được đăng tải, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy đại diện Venezuela - Vanessa Coello có gương mặt giống ca sĩ Long Nhật.

Hoa hậu Venezuela gây sốc vì quá giống Long Nhật, lại có nét hao hao Lynk Lee - Ảnh 1
Hoa hậu Venezuela có gương mặt hao hao Long Nhật. (Ảnh: World Press)
Hoa hậu Venezuela gây sốc vì quá giống Long Nhật, lại có nét hao hao Lynk Lee - Ảnh 2
Một số góc chụp khác lại cho thấy nàng hậu Venezuela có nét giống Lynk Lee.

 

Ở một số góc chụp khác, mỹ nhân của cường quốc sắc đẹp châu Mỹ La tinh lại có nét hao hao Lynk Lee - ca sĩ chuyển giới Việt Nam.

Hiện tại, bức ảnh so sánh nhan sắc của Vanessa Coello và ca sĩ Long Nhật thu hút nhiều bình luận của khán giả Việt Nam trên một diễn đàn sắc đẹp.

Vanessa Coello sinh năm 1995, đăng quang Miss Grand Venezuela 2021. Coello cũng đại diện cho bang Monagas tại cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2019, giành được vị trí thứ 4. Hiện tại, chân dài 9X đang đại diện cho Venezuela tại cuộc thi Miss Grand International 2021.

Long Nhật là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Giọng ca gốc Huế thường đóng những vai giả gái khi diễn kịch, tham gia show đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Hoa hậu Venezuela gây sốc vì quá giống Long Nhật, lại có nét hao hao Lynk Lee - Ảnh 3

Hoa hậu Venezuela gây sốc vì quá giống Long Nhật, lại có nét hao hao Lynk Lee - Ảnh 4

Ca sĩ Long Nhật. 

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