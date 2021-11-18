Quỳnh Thư lại nhắn nhủ ai đó sau clip nghi vấn xuất hiện cùng chồng Diệp Lâm Anh: 'Bớt hại người đi. Nhân quả luôn có trên đời nhé'

Hậu trường 18/11/2021 19:41

Chân dài Quỳnh Thư lại đăng bài viết ẩn ý nhắn nhủ tới ai đó gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 18/11, Quỳnh Thư đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người hoang mang không hiểu chân dài đang xảy ra chuyện gì. Dòng trạng thái của người đẹp 8X được cho là nhắn gửi tới ai đó, đặc biệt sau tin đồn hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh được tung ra, mọi động thái của Quỳnh Thư đều được dân mạng soi kĩ.

Đăng bài trên Instagram, Quỳnh Thư ẩn ý cho biết cô đang bị ai đó hãm hại. "Bớt hại người đi. Hại người hôm trước hôm sau người bị hại chính là mình, còn trả giá gấp bội là khác. Nhân quả luôn có trên đời nhé", Quỳnh Thư viết.

Quỳnh Thư lại nhắn nhủ ai đó sau clip nghi vấn xuất hiện cùng chồng Diệp Lâm Anh: 'Bớt hại người đi. Nhân quả luôn có trên đời nhé' - Ảnh 1
Quỳnh Thư lại đăng bài ẩn ý.

 

Hiện tại, vẫn chưa rõ nhân vật Quỳnh Thư đang nhắc tới là ai, bởi khi vướng nghi vấn qua lại với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư chưa lên tiếng làm rõ vấn đề này. Mọi dòng trạng thái của Quỳnh Thư đều được nhắm tới một người nào đó.

Trước đó, ngày 9/11, Quỳnh Thư đăng tải bài viết úp mở gây xôn xao mạng xã hội: "Có những người ném đá giấu tay, hay dựng lên 1 vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc".

Quỳnh Thư lại nhắn nhủ ai đó sau clip nghi vấn xuất hiện cùng chồng Diệp Lâm Anh: 'Bớt hại người đi. Nhân quả luôn có trên đời nhé' - Ảnh 2
Quỳnh Thư vướng ồn ào làm tiểu tam thời gian qua.

 

Trước đó, khi được hỏi về nghi vấn là người thứ ba trong chuyện tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư phủ định hay xác nhận chuyện tình cảm với chồng đồng nghiệp mà chỉ cho biết: 

"Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!".

Về phía Diệp Lâm Anh, sau khi làm rõ mọi chuyện, cô quay trở lại cuộc sống thường nhật. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu đăng tải nhiều hình ảnh xinh đẹp cho thấy tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

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